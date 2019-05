Meteo | da ciclone polare a esplosione estate nel weekend

Meteo - ecco il ciclone maghrebino in formazione tra Sardegna e Sicilia : piogge torrenziali nella notte [LIVE] : Meteo estremo sull’Italia per il ciclone maghrebino che ha raggiunto il Sud del nostro Paese: è in formazione tra Sardegna e Sicilia, con un minimo di bassa pressione vicinissimo ai 1000hPa. La pioggia sta già cadendo in modo copioso soprattutto in Sardegna, dove nelle ultime ore sono caduti ben 62mm a Dorgali, 51mm a Poggio dei Pini, 48mm a San Giovanni Suergiu e Villanova Strisaili, 47mm ad Arbus, 44mm a Uta, 42mm a Capoterra, Villaputzu ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione Civile : ciclone Africano flagella l’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, continuerà a stazionare sul Mar Tirreno anche nella giornata di domani, determinando una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sull’Italia : fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Meteo - forte maltempo nel weekend : ciclone tra Sardegna e Sicilia - violenti temporali da Nord a Sud [MAPPE] : Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera Meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di ...

Meteo - un altro weekend di temporali - vento e grandine. La prossima settimana arriverà un ciclone polare : Temperature in lieve aumento. Il giugno che verrà: caldo dai primi giorni del mese e temporali pomeridiani

Meteo - l’allerta alluvione si sposta al Sud : ciclone freddo in formazione sul Tirreno - saranno 36 ore terribili : Allerta Meteo – Il maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato l’Italia provocando una pesante alluvione in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo adesso si sposta al Sud e cresce la preoccupazione che si possano ripetere situazioni analoghe soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, che saranno le Regioni più colpite. Ma il maltempo colpirà anche la Campania, con nubifragi dalle zone costiere a quelle interne nel ...

Meteo - maltempo in Italia : nuovo ciclone porta grandine e temporali : Italia ostaggio anche questa settimana di un clima quasi autunnale, contrassegnato da un freddo fuori stagione e soprattutto dall'arrivo di un nuovo ciclone che porterà grandine e temporali. Ma secondo gli esperti Meteo già prima della fine del mese avremo temperature persino sopra la media del periodo.Continua a leggere

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo weekend - arriva il ciclone artico : sabato e domenica con pioggia - freddo e neve : Ultime ore di tregua dal maltempo per l'Italia. Da sabato infatti un vortice ciclonico di origine scandinava farà l'ingresso sulla Penisola portando un brusco calo termico ma soprattutto un carico di piogge temporali che interesserà prima le regioni settentrionali e poi, da domenica, anche il sud.Continua a leggere

Meteo - è un Maggio pazzo : torna l’Anticiclone ma durerà poco - a metà mese nuova ondata di freddo : Meteo – freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio ...

Ciclone Fani - allarme Meteo in India : ... per poi terminare la propria corsa sul Bangladesh, che è una delle zone più "sensibili" al mondo per questo tipo di fenomeno. Nel 1970, infatti, il Ciclone Bhola raggiunse questa zona il giorno 3 ...

Meteo - primo maggio con forti temporali e grandinate : ciclone polare fino al weekend : primo maggio con forti temporali pomeridiani, e il forte maltempo perdurerà anche nel weekend. Ecco le previsioni Meteo fino al weekend: festa dei lavoratori sotto la minaccia di temporali e...

Meteo - Mozambico in ginocchio per il ciclone Kenneth : “Aiutateci - stiamo perdendo tutto”. Devastanti inondazioni - 35.000 case distrutte - 5 vittime [FOTO e VIDEO] : 5 persone hanno perso la vita in Mozambico dopo che il ciclone Kenneth ha compiuto uno storico landfall nella giornata di giovedì 25 aprile e le sue piogge torrenziali continuano ancora a mettere in pericolo altre vite. Come temuto, gravi inondazioni si sono verificate nel corso del weekend del 27-28 aprile, nonostante Kenneth abbia rapidamente perso intensità nei suoi venti. Quasi 700.000 persone potrebbero essere state colpite dal ciclone. ...