Meghan Markle non incontrerà Trump a Londra

Kate Middleton batte Meghan Markle : i suoi orecchini di perle fanno tendenza : Kate Middleton lancia una nuova, classica tendenza: gli orecchini di perle. Dopo il cappello a fascia, diventato ormai un accessorio indispensabile e le calze color carne, la Duchessa di Cambridge detta un altro must intramontabile, le perle appunto. Stando a quanto riporta il Daily Mail, Kate è meglio di un’influencer dal punto di vista economico e di stile. In particolare, i suoi orecchini a cerchio con perla a goccia sono andati ...

Meghan Markle : secondo Lizzy Cundy sarebbe un'arrampicatrice sociale : Meghan Markle è finita nuovamente al centro di una polemica. Questa volta a gettare nuove ombre sulla Duchessa del Sussex sarebbe stata una sua ex amica, Lizzy Cundy. La conduttrice televisiva avrebbe raccontato ad alcuni tabloid inglesi una verità davvero scottante, che a sua volta avrebbe fatto infuriare tantissimi sudditi inglesi. Meghan Markle dopo aver dato alla luce il piccolo Archie lo scorso 5 maggio, si trova in congedo di maternità. ...

Meghan Markle fugge da Kate Middleton : negli Stati Uniti con Archie (senza Harry) : Meghan Markle fa le valige e si prepara a lasciare Londra per volare negli Stati Uniti, lasciando Harry a casa e portando con sè Archie. Secondo quanto svelato da Elle, l’ex star di Suits sente la mancanza di Los Angeles, sua città natale, e sarebbe pronta a volare dall’altra parte dell’Oceano per presentare Archie agli amici più cari, ma soprattutto per sfuggire alla pressione mediatica. Se prima del parto l’attenzione ...

Ora c’è anche la sosia di Meghan Markle. Si fa pagare 1200 euro ad apparizione - : Carlo Lanna Ha 28 anni ed è la sosia ufficiale di Meghan Markle: la storia della receptionist che vuole essere una duchessa Fino a qualche tempo fa era una receptionist, una ragazza come tante. Poi la svolta inaspettata. Come ha riportato il The Sun, c’è chi di professione fa la sosia ufficiale di Meghan Markle e viene pagata profumatamente per indossare gli abiti della duchessa di Sussex. La sosia della Markle si chiama Olivia ...

Meghan Markle non vedrà Donald Trump : lo aveva definito "misogino e controverso" : Tra il 3 e il 6 giugno il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e sua moglie Melania sbarcheranno nel Regno Unito per una visita ufficiale. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la coppia pernotterà a Winfield House, residenza dell'ambasciatore Usa, e non a Buckingham Palace a causa di lavori di ristrutturazione.Chi non incontrerà sicuramente l'inquilino della Casa Bianca è Meghan Markle, sua connazionale che non ...

Meghan Markle pronta a volare a Los Angeles con Archie - : Sandra Rondini La Duchessa di Cambridge sta organizzando la prima trasferta del piccolo Archie negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove è sempre vissuta e che le manca molto. Intanto in Inghilterra la sua mania di tagliare i ponti con chi non le serve più ora che è una nobile ha fatto nascere un neologismo Secondo Elle, la Duchessa del Sussex Meghan Markle starebbe pianificando un viaggio negli Stati Uniti e in particolare nella sua ...

Meghan Markle copia Lady D? Lo stesso gesto in pubblico - : Riccardo Palleschi Molti osservatori attenti alle vicende dei reali di Gran Bretagna non hanno potuto fare a meno di notare come Meghan Markle cerchi di imitare in ogni modo lo stile della Principessa Triste anche nei gesti pubblici Meghan Markle non è nobile di nascita. Ma starebbe cercando di fare di tutto per farsi accettare dal popolo britannico. E per raggiungere questo risultato starebbe cercando di imitare, quanto più ...

Meghan Markle era a caccia di un uomo inglese e ricco! : Spuntano nuove rivelazioni scomode sul passato di Meghan Markle che rischiano di metterla seriamente nei guai. Nemmeno ora che è diventata mamma del piccolo Archie, la duchessa di Sussex riesce a stare lontana dai gossip. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dai tabloid inglesi, Meghan sarebbe giunta a Londra dagli Stati Uniti con un solo scopo: trovare un uomo ricco da sposare.-- La notizia arriva dopo che Lizzy Cundy, conduttrice tv ed ex ...

Meghan Markle - Harry trionfa a Roma solo. Ma lei ricomparirà presto : Il Principe Harry è volato a Roma per una competizione di polo e ha lasciato Meghan Markle sola con Archie per l’ennesima volta. Da quando è nato suo figlio, lo scorso 6 maggio, il Duca del Sussex si è dovuto allontanare tre volte da Frogmore Cottage per impegni di Corte. Questa volta è andato nella Città Eterna per partecipare a un evento di beneficenza a favore dei bambini e dei giovani africani, colpiti dall’AIDS. Harry come sua ...

Meghan Markle vorrebbe portare Baby Archie negli Stati Uniti il prima possibile : "Vuole fargli conoscere la storia della sua famiglia" The post Meghan Markle vorrebbe portare Baby Archie negli Stati Uniti il prima possibile appeared first on News Mtv Italia.

Letizia di Spagna sfida Meghan Markle : l’abito da Regina è low cost : Letizia di Spagna premia le donne d’eccezione e stupisce ancora una volta per il suo look. La Sovrana ha indossato un abito estremamente elegante, in voile azzurro, che nasconde un segreto: sembra una gonna ma in realtà si tratta di pantaloni (che ora vanno molto di moda tra le teste coronate). Lo abbina a una cintura nera di stoffa, clutch firmata Felipe Varela e décolletée bon ton di Magrit, il marchio di calzature preferite da ...

