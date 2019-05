Matteo Salvini | dopo il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue

Piemonte - Alberto Cirio verso la vittoria : colpo di Matteo Salvini - le conseguenze per il governo : La vittoria del candidato del centrodestra alle Regionali in Piemonte, Alberto Cirio, sembra ormai definita, anche dopo la seconda proiezione Rai che attesta l'imprenditore al 49,2%, contro il 36,8% del governatore uscente, il Pd Sergio Chiamparino. Un risultato che porta il centrodestra alla guida

Elezioni - Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : 71.459 preferenze per l'ex sindaco che si è presentato col Pd. Il ministro dell'Interno e vicepremier si ferma invece a 57.047

Elezioni europee - Beppe Grillo ironizza su Matteo Salvini : “Radio Maria e canti Gregoriani” : Nel giorno dopo le Elezioni europee, con i risultati definitivi che hanno decretato la vittoria della Lega di Matteo Salvini, è arrivato il commento ironico di Beppe Grillo: "Oggi Radio Maria e canti Gregoriani", ha scritto il comico genovese su Twitter, riferendosi alla scelta del leader della Lega di baciare il crocifisso in conferenza stampa.Continua a leggere

Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall’ex sindaco Giuliano Pisapia.Il partito di governo ottiene nel capoluogo lombardo il 27,39% dei voti, pari a poco più di 157mila voti, e il vicepremier raggiunge 57.047preferenze, ben lontano da Pisapia scelto da 71.459 elettori.Il Pd si conferma ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Lecce - anche nel Salento trionfa la Lega di Matteo Salvini : Si sono concluse ieri sera alle 23:00 le elezioni europee 2019 in tutta Italia e in altri Paesi del "Vecchio Continente". Gli elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i componenti del Parlamento di Strasburgo: al nostro Paese spettano 73 seggi. La popolazione su tutto il territorio nazionale si è espressa a favore di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché numero uno della Lega, che ha ottenuto una percentuale che ...

Matteo Salvini attacca Mimmo Lucano dopo il trionfo in Calabria : "Adotterò il modello Riace" : Il trionfo della Lega e di Matteo Salvini alle Europee passa anche per Riace, il comune calabrese simbolo delle politiche pro-immigrazione di Mimmo Lucano. Un trionfo dal pesantissimo valore simbolico, alla faccia del "modello Riace" tanto sbandierato dalla sinistra in tema di accoglienza dei migran

Matteo Salvini - il primo discorso da premier : "Con l'Europa ci parlo io. Avanti su Tav - flat tax e autonomie" : "Il nuovo Parlamento europeo e la nuova commissione europea saranno amici dell'Italia o lo saranno almeno di più di quanto lo siano stati con i governo ultra europeisti del Pd degli ultimi anni". Questo, spiega Matteo Salvini incontrando i giornalisti dopo il clamoroso risultato delle elezioni europ

Europee : Zaia - 'vittoria personale di Matteo Salvini - ora tocca all'autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi

Elezioni Europee - Matteo Salvini il più votato a Modica : E' Matteo Salvini il candidato alle Europee più votato nella città di Modica. Il candidato della Lega è stato il preferito con 2286 voti

Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee : Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee. La Lega è diventato il primo partito in Italia con oltre il 34 per cento dei voti: più del doppio rispetto alle politiche di marzo 2018, quando il Carroccio si era fermato intorno al 17%. Il Movimento 5 stelle, che allora era risultato primo con il 32,68% dei voti, è invece crollato al 16% (anche a causa della grande astensione al Sud, da sempre bacino elettorale per la formazione grillina). Il ...

Elezioni europee - Matteo Salvini re de Nord Est e dell'Emilia rossa : la provincia dove sfonda il 53% : La Lega si prende anche il Piemonte e il voto congiunto europee-regionali segna il trionfo definitivo di Matteo Salvini, che consegna al centrodestra anche l'ultima regione del Nord amministrata dalla sinistra. Leggi anche: "Chi guadagna voti, chi li perde e quanto". Bechis, la verità dei numeri nas