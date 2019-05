Materiale organico extraterrestre trovato nel cuore delle montagne sudafricane

(Di lunedì 27 maggio 2019) Grazie a una tecnica chiamata "spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica" (EPR) un team di ricerca internazionale guidato da scienziati francesi ha identificato un sottile strato dinelle rocce dei Monti Makhonjwa. Sarebbe precipitato 3,3 miliardi di anni fa assieme a piccoli meteoriti. “Questa è la prima volta che abbiamoprove reali di carbonionelle rocce terrestri”, ha dichiarato in un'intervista a New Scientist la coautrice dello studio Frances Westall, astrobiologa presso il Center for Molecular Biophysics (CMB) di Orleans, in Francia. Secondo gli scienziati questo strato disi sarebbe formato in seguito a un "bombardamento" di micrometeoriti, che miliardi di anni fa precipitavano costantemente sulla Terra a causa dell'assenza di un'atmosfera-scudo come quella attuale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...