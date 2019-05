Master of Photography su Sky Arte la quarta edizione del talent con Oliviero Toscani

dituttounpop

(Di lunedì 27 maggio 2019)ofsu Skytorna ileuropeo di fotografiaConfermata la giuria con, Elisabeth Biondi e Mark SealyUnshow europeo dedicato alla fotografia. Torna con lasu Sky(120 e 400 di Sky) e disponibile anche su Sky On Demand, da mdì 28 maggio con sei nuovi episodi, e in replica su Sky Uno alle 23.15,of.Otto concorrenti, selezionati tra i migliorii da tutta Europa, dovranno dimostrare a una giuria di fotografi ed esperti di fama mondiale di avere creatività, istinto e versatilità per vincere il premio finale di 100.000 euro.Nel corso delle puntate vedremo fotografi vincitori di premi internazionali sfidarne altri per cui una carriera in fotografia è ancora solo un sogno. Per completare le varie prove, i concorrenti viaggeranno in diverse location in Europa e si confronteranno con diversi generi ...

