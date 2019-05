Marino | ' Il sogno della Juventus è Guardiola | garantisce vittorie e spettacolo'

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Finito il campionatoSerie A, l'argomento principale diventerà inevitabilmente il calciomercato. Bisogna però dire che per lalo è già diventato da diverso tempo, da quando è arrivata la matematica certezzavittoria dell'ottavo scudetto consecutivo e, soprattutto, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri. Da quel momento in poi, sono rimbalzate diverse indiscrezioni sul suo probabile sostituto, con alcuni media che hanno sostenuto e sostengono la possibilità di un arrivo di un tecnico internazionale come, Klopp o Pochettino, altri invece che sposano la sceltadirigenza bianconera di affidarsi ad un tecnico italiano come Sarri o Simone Inzaghi. A tal riguardo ha parlato anche l'ex direttore generale dell'Udinese, del Napoli e dell'Atalanta, Pierpaolo, che durante la trasmissioneRai 'Calcio e Mercato' ha sottolineato ...

kunstarbeid : Non so perché ma sono due giorni che sogno Nigiotti che va a rappresentare San Marino all'Eurovision e mi sveglio a… - evelina_marino : @Menodiunminuto Io sogno - CalcioNewsLive1 : RT @CalcioNewsLive1: Marino: “Il sogno della Juve è Guardiola, unisce vittorie e spettacolo” -