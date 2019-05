Maratona Mentana | 22 ore non bastano alla ' trinità' de La7 | si sfora | ma i record sono

blogo

(Di martedì 28 maggio 2019) Tre fasce orarie, tre cambi d'abito, nessuno di questi che prevedesse un pigiama:ha concluso la "madre" di tutte le sue no-stop provato ma non domo. Laper le Europee 2019, con Amministrative annesse, si è chiusa alle 20.43, 22 ore e 13 minuti dopo l'ingresso del direttore del TgLa7 nella tradizionale arena delle sue imprese giornalistiche. Di queste 22 ore e 13 minuti,ne ha trascorse solo due e mezza lontano dalle telecamere, concedendole a Myrta Merlino 'in cambio' di una rinfrescata e uno spuntino (immaginiamo). Saltato anche il tradizionale Tg delle 13.30: per la serie 'Noi oggi facciamo questo. Se volete gli altri fatti della giornata cercateli altrove". Scelte precise., 22 ore non' de La7: si, ma ialtrove pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2019 22:22.

