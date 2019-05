Mara Venier sul caso Prati | «Non ne possiamo più | non si parla d’altro in Italia»

Mara Venier - che ha resuscitato «Domenica In» : Mara Venier e Renzo ArboreMara Venier e Renzo ArboreMara Venier e Renzo ArboreMara Venier e Renzo ArboreMara Venier e Renzo ArboreMara Venier e Renzo Arbore«Tornavo dopo quattro anni e non sapevo come sarebbe andata. Ero molto spaventata». Lo dice Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, il programma che ha ripreso in mano dopo la gestione delle sorelle Parodi e che, sotto la sua guida, è risorto dalle ceneri portandosi verso dati ...

Domenica In - Mara Venier saluta in un fiume di lacrime : "Sono totalmente libera"/ Video : Mara Venier saluta con le lacrime agli occhi. Per lei questa è l'ultima Domenica In della stagione. Nulla è certo circa il prossimo anno. La bionda conduttrice. “Avevo un’incertezza fortissima, non sapevo come sarebbe andata quest’anno…”, esordisce Mara Venier accennando ai saluti finali. Parte poi

Domenica In - Mara Venier : «E’ stata l’edizione più bella e difficile. L’anno prossimo? Tra poco si saprà» : Mara Venier, Domenica In L’anno prossimo? “Tra poco si saprà“. Nell’ultima puntata stagionale di Domenica In, Mara Venier non ha sciolto le riserve, né si è sbilanciata sulla propria riconferma alla guida della trasmissione festiva di Rai1. Presentatasi in diretta con una maglia con la scritta «Grazie a tutti voi», la conduttrice ha dato sfogo alle emozioni nei saluti finali. Stretta dall’abbraccio del marito Nicola ...

Mara Venier - il ricordo dell’amore con Renzo Arbore e tutte le storie del weekend : Kim Kardashian, che ha sposato il suo «migliore amico» I 20 momenti più indimenticabili del festival di Cannes 2019Pamela Prati crolla: «Io plagiata e isolata, per un uomo che non esiste»Fedez papà «single», che festa con Leone (aspettando mamma)George Clooney e la causa di Amal contro l'Isis: «Temo per la sicurezza dei gemelli»E Sasha Obama va al ballo della scuolaSe Meghan Markle «snobba» Trump: non lo incontrerà durante la visita a Londra ...

Non con le ballerine! Renzo Arbore punzecchia Mara Venier : Mara Venier ha intervistato per l'ultima puntata di Domenica In Renzo Arbore, ma da casa il pubblico ha notato un po' di gelo fra i due... quando Renzo Arbore ha fatto il suo ingresso trionfale in studio sulle note di Cacao Meravigliao, la conduttrice non è riuscita a trattenersi e gli ha lanciato una frecciatina dal sapore amarissimo: "Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro". Ovviamente, Arbore non poteva non ...

Domenica In - Mara Venier a Renzo Arbore : “Mi hai tradita con le ballerine. Ora puoi dirlo”. Ma lui la gela così : Renzo Arbore è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier che per l’occasione ha richiamato in studio molti amici che con lei sono stati protagonisti di questa edizione. Non poteva mancare quindi Arbore, con cui Mara ebbe una lunga e travagliata storia d’amore diversi anni fa. così, quando ha fatto il suo ingresso sulle note di “Cacao Meravigliao” con ...

Domenica In - Mara Venier sbeffeggia Pamela Prati con Teo Caltagirones - finto marito di Gina Lollobrigida : Mara Venier ci sta regalando una puntata finale di Domenica In decisamente scoppiettante e senza esclusione di colpi: oltre a grandi ospiti come Romina Power, Renzo Arbore e Nino Frassica, la conduttrice ha dato il meglio di sé nell'intervista a Gina Lollobrigida, annunciata per la puntata d'inizio di questo ciclo trionfale ma poi saltata a causa di problemi di salute dell'attrice.L'intervista si è aperta con un cappello affettuoso di ...

Mara Venier - la battuta su Pamela Prati a Domenica In : fan s’accendono : Mara Venier, la battuta su Pamela Prati a Domenica In. Piovono commenti entusiasti, i fan si accendono: “Zia Mara la tocca pianissimo” L’eco del Pamela Prati Gate arriva fino a Domenica In. D’altra parte non poteva essere altrimenti, visto che il caso Mark Caltagirone ha interessato anche il programma del pomeriggio Domenicale del servizio pubblico […] L'articolo Mara Venier, la battuta su Pamela Prati a Domenica ...

Domenica In - il gesto pazzesco di Renzo Arbore : come scaccia Mara Venier - gelo in studio : Anni fa, Mara Venier e Renzo Arbore hanno avuto una lunga e travagliata storia d'amore. I rapporti tra i due, oggi, sono ancora solidi. E i due si sono ritrovati a Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio in onda su Rai 1 arrivato all'ultimo appuntamento stagionale. Arbore, infatti, era u

Domenica In - Mara Venier spietata : la battuta su Romina Power con cui umilia Pamela Prati : Una incontenibile Mara Venier entra a gamba tesa nel caso-Pamela Prati, il suo finto matrimonio con l'altrettanto fantomatico Mark Caltagirone. Lo fa nel corso della diretta di Domenica In, l'ultimo appuntamento della stagione in onda su Rai 1. In studio c'è come spesso accade Romina Power. In apert