Maltempo senza sosta | Martedi' di temporali con fenomeni anche violenti

Meteo - Maltempo senza tregua sull’Italia : allerta per un nuovo peggioramento - sarà un weekend invernale : Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare un altro weekend invernale in questa primavera così bizzarra: per l’ennesima volta, il sabato e la domenica saranno condizionati da piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Il maltempo non concede quindi alcuna tregua: si è appena concluso il passaggio del ciclone che ha portato piogge, freddo ed eccezionali nevicate al Sud ...

Maltempo : l’Anas rinvia i lavori sulla pavimentazione A2 a Cosenza : A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la Calabria in questi giorni, i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, saranno avviati a partire da lunedi’ 20 maggio 2019. A partire da lunedì e fino al 22 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:30 e le ore 06:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe in uscita allo ...

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra ondata di Maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Meteo - Maltempo senza fine : interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini : Neve sull'arco alpino ma anche l'Appennino sarà imbiancato a 1.300 metri. Venti forti e pioggia per gran parte della settimana

Maltempo : ritrovata senza vita donna dispersa nel Pisano : I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo privo di vita di Maria Grazia Milano, la donna scomparsa ieri a Castelnuovo Val di Cecina. Il corpo è stato scoperto a circa 5 km di distanza dall'evento, ...

Maltempo nel Sud degli Stati Uniti : 8 morti tra cui 3 bimbi - 90mila case senza elettricità : Almeno otto persone sono morte durante le tempeste che domenica hanno colpito gli Stati meridionali degli Usa. Tra le vittime figurano anche tre bambini, due dei quali sono morti in Texas quando un albero abbattuto dal vento è precipitato sull'auto nella quale si trovavano insieme ai genitori, rimasti illesi.Continua a leggere

Ondata di Maltempo e forti nevicate in Francia : oltre 50mila famiglie senza elettricità sulle Alpi : Fitte nevicate sull’arco Alpino hanno provocato la caduta di alberi sui tralicci elettrici ed ora almeno 50.000 abitazioni in Francia sono rimaste senza elettricità questa mattina: lo ha reso noto Enedis, filiale di Edf incaricata della gestione e della manutenzione della rete. L’Alta Savoia risulta il dipartimento più colpito con 35mila famiglie senza corrente, contro 9000 dell’Isère e i 6000 della Savoia, ha precisato ...