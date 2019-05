Maltempo | Protezione civile | in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì 2

Maltempo : Protezione civile - in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - Una nuova intensa fase di Maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedì 27 e mercoledì 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove

Maltempo Roma : la Protezione Civile dispone la chiusura delle banchine del Tevere : A causa delle piogge intense delle scorse ore il livello del Tevere è in aumento: il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma ha comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine del fiume. Al momento i tecnici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale tengono sotto costante osservazione i livelli e l’andamento delle acque, in coordinamento con l’Agenzia ...

Meteo Protezione Civile domani : intenso Maltempo sull'Italia : La persistenza di una bassa pressione, con minimo barico posizionato sul Tirreno, determinerà nella giornata di Lunedì ancora diffuso maltempo sull'Italia. Prevista un'allerta Meteo gialla su...

Meteo Protezione Civile domani : estesa perturbazione - diffuso Maltempo sull'Italia : Nella giornata di domani una vasta area ciclonica collocata fra nord-Africa e Italia apporterà diffuso maltempo sulla nostra penisola. I fenomeni più organizzati ed intensi interesseranno le...

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo Bologna : frana a Borgo Tossignano - attivato centro della Protezione civile : E’ attivo il centro operativo comunale della Protezione civile dopo la frana che ha distrutto un’abitazione sulla collina tra Borgo Tossignano e Fontanelice, nel Bolognese. I sindaci dei due paesi hanno partecipato a un tavolo di coordinamento insieme a prefettura, vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani, Protezione civile e geologi. Al momento non si registrano ulteriori criticità o evacuazioni. L'articolo Maltempo Bologna: ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo diffuso al centro-nord : Un ennesimo peggioramento caratterizzerà la giornata di domani, 18 Maggio, sull'Italia. Piogge e temporali colpiranno le regioni centro-settentrionali per effetto di una perturbazione atlantica che...

Allerta Meteo della protezione civile per il Maltempo che flagella l’Italia : criticità Rossa - Arancione e Gialla in 9 Regioni : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica, centrata sull’Italia, riporterà condizioni di instabilità su parte del Centro-Sud, con piogge diffuse e temporali sparsi, interessando con fenomeni più insistenti le Regioni del medio versante adriatico. I forti venti, persistenti su queste aree, causeranno anche un ulteriore sensibile calo delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta meteo Protezione Civile : forte Maltempo domani al centro-sud : Il vortice depressionario attualmente presente sull'Italia persisterà anche nella giornata di domani, apportando condizioni di marcata instabilità su molte regioni, in particolar modo al...

Maltempo Milano : allerta arancione per temporali e vento forte dalla protezione civile : La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri orari su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, ha già attivato il COC, il centro operativo comunale deputato al monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi Seveso e Lambro e il radar a cura della protezione civile, si invitano le ditte che hanno cantieri aperti a prestare ...

Domenica di forte Maltempo : l'allerta meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...

Maltempo : in Veneto Protezione Civile dichiara stato di attenzione : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Una nuova fase di Maltempo sta per interessare il Veneto, con previsioni elaborate da Arpav che indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica

Maltempo Veneto - la Protezione Civile : “Fondamentale l’approccio scientifico” : “Per affrontare le diverse situazioni di rischio è fondamentale l’approccio scientifico; approccio che non può e non deve essere superato dalla democrazia dei like sui social network, che talvolta possono essere strumento utile ma in altre occasioni, spesso, rischiano di diventare elementi distorsivi della realtà”. Lo ha detto oggi l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, intervenendo a una ...

Maltempo Ravenna - Protezione civile : allerta meteo per criticità idraulica : Dalle 12 di oggi, lunedì 6 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 7 maggio è attiva nel territorio del comune di Ravenna un’allerta meteo per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il codice della criticità è “giallo”. L'articolo Maltempo Ravenna, Protezione civile: allerta meteo per criticità idraulica sembra essere il primo su meteo Web.