Malagò | De Rossi come Totti | ha preferito amore tifosi a qualche trofeo in più

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Roma – “De, ha avuto la forza, e anche la debolezza se vogliamo, di stare sempre nella stessa citta’. Nel calcio moderno difficilmente esistera’ ancora tutto questo. Hal’della gente ain piu'”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’, il giorno dopo la partita di addio di Daniele Dealla Roma. “Ieri e’ stata una giornata di sport- ha aggiunto Malago’ a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot organizzato dall’Us Acli al Salone d’onore del Coni a Roma- Un evento in cui il calcio c’era ma era soprattutto una storia umana. Mi ricorda anche l’addio di Maldini, Zanetti, Del Piero e. Ho molto apprezzato che sia venuto apposta Gigi Buffon a rendere omaggio. Deera il piu’ giovane ai Mondiali del 2006, in Italia lui ...

romanewseu : Addio #DeRossi, #Malagò: 'Lui, come Totti, ha avuto la forza di preferire l'amore della gente a qualche trofeo in p… - PagineRomaniste : #Malagò: '#DeRossi come #Totti ha preferito l'amore della gente ai trofei. Ieri una giornata di sport e storia uman… -