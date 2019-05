L’uomo del giorno | Paul Gascoigne | genio | sregolatezza e celebri aneddoti

Absentia 2 ci sará? Negli ultimi episodi del 26 maggio - il mistero su Emily verrà svelato : chi è L’uomo che l’ha catturata? : Stana Katic tornerà per Absentia 2? In attesa di scoprire il destino della sua Emily Byrne, stasera, 26 maggio, andranno in onda gli ultimi episodi della serie thriller che ha emozionato e sconvolto per settimane il pubblico di Rai4. Ormai siamo alle battute finali: l'ex agente dell'FBI farà finalmente luce sul suo caso? Scoprirà chi è l'uomo che l'aveva catturata anni fa? Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo. Si inizia con l'episodio ...

Wikipedia porta la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti delL’uomo per rimuovere il bando al sito nel Paese : Wikipedia porterà la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per combattere il bando imposto al Paese da due anni. La Wikimedia Foundation ha presentato una petizione motivandola dicendo che la censura della sua enciclopedia viola il diritto alla libertà di espressione. L’accesso al sito era stato bloccato dalle autorità turche nell’aprile 2017, con l’accusa di essere “una fonte di informazione ...

Ciao Darwin 8 Ascolti TV e vincitori delle 10 puntate a confronto : ecco “L’uomo del Futuro” secondo Darwin : Ciao Darwin 8 Ascolti TV: L'ottava edizione è un ennesimo successo. Ciao Darwin 8 che piaccia o no è rimasto fedele nel tempo al suo format, senza apportare stravolgimenti azzardati. Molte trasmissioni hanno fatto il contrario e purtroppo si sono perse negli anni. Bonolis no, e oggi dopo 20 anni amiamo Ciao ...

Chi è Rocco Commisso? L’uomo che sta trattando l’acquisto della Fiorentina : Chi è Rocco Commisso? I tifosi del Milan lo ricorderanno per una trattativa che in passato sostenne con Mister Li, adesso ci riprova con la Fiorentina Chi è Rocco Commisso? Si tratta di un nome già sentito in ambito Serie A, dato che fu vicino a comprare il Milan prima dell’arrivo di Elliott. Un uomo dunque interessato al calcio e ad un club italiano per l’esattezza. Tornandoa Rocco Commisso, si tratta di un imprenditore di ...

L’uomo del giorno - Gaetano Scirea : 66 anni fa nasceva uno dei difensori più forti della storia : C’era una volta il libero. E Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo. Nato il 25 maggio del 1953, Scirea avrebbe compiuto oggi 66 anni. Milanese, di Cernusco sul Naviglio, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Passò poi alla Juventus, scrivendo pagine indelebili della storia bianconera e della Nazionale Italiana, vincendo i Mondiali del 1982. Scirea era un libero molto offensivo, non falloso e non cattivo. ...

Bancarotta - l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani Altieri : “non ero L’uomo del sindaco” : Alberto Altieri, l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani è ai domiciliari dal 17 maggio scorso nell’ambito di un’inchiesta della Procura tranese che ipotizza la distrazione di fondi dal Football Club Bari 1908 in favore della squadra di calcio locale, in cambio di appalti in città, adesso ha negato di essere l’uomo di fiducia del sindaco Amedeo Bottaro a Trani. Erano finite in manette anche l’ex patron ...

Caso Prati - ecco chi è L’uomo della foto mostrata a Verissimo e spacciato per Mark Caltagirone : In attesa di vedere domani sabato 25 maggio la nuova intervista di Pamela Prati a Verissimo, un passo indietro per ricordare l’ultima “chiacchierata” fatta con Silvia Toffanin. Quando la Toffanin, ormai esasperata dai toni e dalle frasi rivelatesi poi false, chiese alla Prati di mostrarle una foto del presunto sposo Mark Caltagirone, la showgirl lo fece. Ma quello nella foto non era ovviamente Mark Caltagirone che, come ...

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro delL’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Elio Germano - L’uomo del mistero : «La mia battaglia» : Classe 1980, romano di origini molisane, Elio Germano è stato il primo attore italiano dopo Marcello Mastroianni a vincere la Palma d’Oro a Cannes nel 2010. In autunno sarà al cinema con “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti e “l’uomo senza gravità” di Marco Bonfanti. Foto Federico Vagliati. Quando si parla di vita privata, ci sono gli attori riservati, i riservatissimi, e poi c’è Elio Germano. A parte la lunga e ...

L’uomo del giorno – Rodrigo De Paul - gli occhi delle big per il talento argentino : L’uomo del giorno di oggi è Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese che compie 25 anni. Quasi conclusa la sua terza stagione al Friuli, la più proficua e che per questo ha attirato le attenzioni delle big. Ma la sua carriera inizia in patria, dieci anni alle giovanili del Racing Avellaneda (dal 2002 al 2012) prima dell’approdo in prima squadra con i biancazzurri, fino al 2014. Poi il passaggio in Europa, in Spagna. ...

Monterotondo - folla ai funerali delL’uomo ucciso dalla figlia. Qualcuno grida “sei un grande” : Lunghi applausi e urla «Lorenzo sei un grande» hanno accompagnato l’uscita del feretro di Lorenzo Sciacquatori, ucciso dalla figlia domenica a Monterotondo per difendersi dall’ennesima aggressione, al termine del funerale. Amici e parenti in lacrime, tra loro anche i fratelli della vittima, hanno aspettato che il carro funebre partisse al termine ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Angelo Ogbonna - da granata a bianconero : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Angelo Ogbonna. Il calciatore adesso si trova al West Ham ma il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, si preannuncia infatti il ritorno nel campionato italiano. Arriva in Serie A con la maglia del Torino e si mette subito in mostra come uno dei migliori difensori. Poi cambia maglia ma rimane sempre a Torino, è la ...

Pedullà insiste : Sarri è L’uomo della Juventus : Pedullà torna a parlare di Sarri e Juventus sul Corriere dello Sport. Non termina la telenovela legata al successore di Allegri, ma sembra sempre più chiara la strada che scarta tutti i pretendenti fino ad arrivare al tecnico toscano. I nomi accostati: Guardiola e Klopp sono strade sbarrate, Deschamps si è tirato fuori, Mourinho mai stato veramente interpellato. Per Pochettino le voci del suo addio al Tottenham sono sempre più insistenti, ma la ...

“L’uomo del giorno” George Best - 73 anni fa nasceva il quinto Beatle : un talento purissimo rovinato dagli eccessi : Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi “Ho speso gran ...