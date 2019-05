Luigi Di Maio | Siamo stati troppo puri | ora testa bassa e lavorare

Elezioni europee - Luigi Di Maio chiama Salvini nella notte : la resa clamorosa del grillino dopo il flop : Contatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo che le proiezioni delle Elezioni europee hanno chiarito, senza più ombra di dubbio, il trionfo della Lega (che sfiora il 34%) e il crollo del M5s (sotto il 18%). Fonti leghiste riferiscono come il leader grillino abbia inviato un messaggio telefonico

Elezioni europee - Luigi Di Maio si sfoga coi suoi : "Testa bassa - siamo ancora l'ago". Chi ha tradito il M5s : "Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia". Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i deludenti risultati delle Elezioni europee da Montecitorio. Per il capo politico, il M5s sconta soprattutto "la grande astensione al S

Elezioni europee - Luigi Di Maio muto di fronte al tracollo. Ore di angoscia - la voce da dentro il M5s : Flop alle Elezioni europee e lungo silenzio per Luigi Di Maio. Fonti del Movimento 5 Stelle, con i big "asserragliati" nel campo base improvvisato a Montecitorio, assicurano che il leader parlerà a notte fonda, "quando i dati dello spoglio saranno più attendibili". Di sicuro, però, l'aria che tira n

Pomigliano d’Arco - Luigi Di Maio al seggio. Ad aspettarlo al seggio una cinquantina di persone : “Oggi tornerò a Roma” : “Oggi non rilascio dichiarazioni, auguro solo buon voto a tutti gli italiani. Ora andrò a mangiare da mia madre e nel pomeriggio tornerò a Roma”. Così il ministro Luigi Di Maio all’interno del seggio di Pomigliano d’Arco nel quale si è recato in mattinata per votare. Elezioni 2019 | Di F. Q. Elezioni, seggi aperti in 21 Paesi Ue. In Italia alle 12 affluenza stabile poco ...

Luigi Di Maio - la smielata dedica di Virginia Saba : "Eroe romantico" - un attacco a Salvini? : Una dedica al "suo" Luigi Di Maio, quella scritta su Instagram da Virginia Saba, la compagna del capo politico del M5s. Una dedica - che arriva alla vigilia delle elezioni Europee - dai toni enfatici, smielati, quasi esagerati. In calce a una fotografia che ritrae la coppia, Virginia che bacia sulla

Elezioni europee - il dato dell'affluenza alle 12 : perché la cifra spaventa Luigi Di Maio e M5s : Arrivano i primi dati dell'affluenza alle Elezioni europee, quelli delle 12. Stando alle prime cifre diffuse dal Viminale, e ancora parziali, a mezzogiorno si era recato alle urne il 16% degli aventi diritto. Un dato lievemente inferiore rispetto alle europee del 2014, per intendersi quelle del 40%

Luigi Di Maio ha le ore contate : M5s - chi è pronto a rubargli il posto : Comunque vada, per Di Maio sarà un insuccesso. Come scritto ieri da Vittorio Feltri nel suo editoriale, domani si vota per eleggere il Parlamento Europeo ma in realtà la consultazione sarà un referendum tra M5S e Lega. I due partiti da un anno governano insieme contro natura. Ciascuno ha fatto quel

Luigi Di Maio - le dieci giravolte elettorali del capo M5s : perché questo personaggio non è credibile : Luigi Di Maio si è trasformato nel vero camaleonte della politica italiana, ha una capacità incredibile di variare colore a seconda delle circostanze. Si plasma e si adegua, anche se per farlo spesso entra in palese contraddizione con quello che ha sostenuto sino a poco tempo fa. Ecco un elenco di d

Luigi Di Maio - il pessimo segnale prima delle Europee : slavina di voti persi - i vip lo mandano al diavolo : Il segnale peggiore che Luigi Di Maio non avrebbe mai voluto subire poco prima del voto per le Europee arriva dal mondo dello spettacolo e dei personaggi più o meno famosi che in passato avevano dichiarato simpatia, se non addirittura il voto, per il Movimento Cinque Stelle. L'ultima solo in ordine

Luigi Di Maio contro la Lega : Da lunedì lavorino di più - se vogliono la crisi lo dicano ora : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, torna ad attaccare i suoi alleati di governo della Lega chiedendo loro di far sapere entro sabato se hanno intenzione di arrivare a una crisi di governo e aggiungendo: "Mi auguro che da lunedì i leghisti possano lavorare di più".

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su cosa salta - dopo le europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Luigi Di Maio - il retroscena : lo stipendio "extraparlamentare" - la soffiata sui soldi del M5s : Ha già pronto il piano B, Luigi Di Maio. E si parla di soldi. Per l'esattezza, uno stipendio extra-parlamentare. Secondo Repubblica, il leader del Movimento 5 Stelle proverà a convincere fino all'ultimo Davide Casaleggio di derogare alla regola aurea del M5s, il limite del secondo mandato. Se applic

Luigi Di Maio senza vergogna - insulta Matteo Salvini : "Come Juncker. Sovranista Rolex e caviale" : Altro giro e altro regalo? No, altro insulto. Dopo averlo invitato a dire "meno stronz***" alla viglia, Luigi Di Maio, come un disco rotto, torna ad attaccare Matteo Salvini. L'occasione è un'intervista per la chiusura della campagna elettorale concessa al Corriere della Sera, nel corso di #Corriere

Silvio Berlusconi : “Il declino di Matteo Salvini è iniziato - Luigi Di Maio mi ricorda Hitler” : Silvio Berlusconi è convinto che "il declino di Matteo Salvini è iniziato" e l'unico modo che ha il leader della Lega per fermarlo è tornare a guardare al centrodestra. Luigi Di Maio rappresenta, per il Cavaliere, la generazione dei nuovi leader politici che "non si sono fatti il mazzo" e gli ricorda "Adolf Hitler".Continua a leggere