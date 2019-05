Luigi Di Maio | Paola Nugnes non si nasconde | Chi deve prendere il suo posto

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Luigi Di Maio sulla debacle elettorale : "È andata male. Ho chiesto a Conte un vertice di Governo" : “Ringrazio i 4,5 milioni che hanno votato il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Faccio i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno avuto un incremento”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise.“Ho sentito Giuseppe Conte, abbiamo deciso di convocare il prima possibile un vertice di ...

"Prendiamo una grande lezione e non molliamo" - ha detto Luigi Di Maio : "Per noi le elezioni sono andate male, da queste elezioni europee prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo. Come forza politica, M5S sta correndo una maratona non i 100 metri" Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la conferenza stampa al Mise dopo le elezioni europee. "Ho sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli ho chiesto di convocare prima possibile un vertice di governo" ha aggiunto Di Maio.

Europee 2019 - la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Segui la diretta : Il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio commenta i risultati delle elezioni Europee. Segui la diretta L'articolo Europee 2019, la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio - dopo la batosta alle Europee slitta l'assemblea dei parlamentari : sospetto nel M5s : Non ci sarà questa sera alle 20 l'assemblea dei parlamentari M5s che Luigi Di Maio avrebbe voluto convocare dopo la batosta dei risultati alle elezioni Europee. L'analisi del voto, dal vago sapore di resa dei conti interna, è slittata addirittura di 48 ore, quindi a mercoledì. Leggi anche: Europee,

Vittorio Feltri sulle Elezioni Europee : "M5s partito sciagurato - che fine farà Luigi Di Maio" : "I Cinque Stelle si sono sciolti come neve al sole". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "bisogna vedere se lasceranno il traino alla Lega che ha dimostrato di ottenere maggior gradimento degli alleati. Ora che il risultato di Matteo Salvini è anche migliorato, si raff

Elezioni europee - Claudio Borghi e il messaggio a Luigi Di Maio e M5s : "Ora flat tax e sblocca cantieri" : "Che cosa cambia? Il messaggio non troppo velato del voto degli italiani è 'fare', procedere con una certa speditezza nella riforma fiscale nella direzione della flat tax, sbloccare i cantieri e non bloccarli: penso si andrà in questa direzione". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su

Elezioni europee - Mario Giordano ad Agorà : "La campagna di Luigi Di Maio contro la Lega non ha pagato" : "Per il Movimento 5 Stelle la scelta di una campagna elettorale così dura nei confronti della Lega e di Matteo Salvini non ha pagato". Mario Giordano, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, analizza la sconfitta di Luigi Di Maio e dei grillini alle Elezioni europee: "Non ne valeva la pena, qu

Luigi Di Maio - cronaca di una morte politica annunciata : Luigi Di Maio al seggio di Pomigliano d’Arco (foto: Fabio Sasso/Lapresse) Il conto è presto fatto, al di là delle attese, in gran parte confermate se non per la misura del tracollo a 5 Stelle (17,1%). Fra i leader politici dei primi quattro partiti alle elezioni europee, tutti hanno centrato il proprio obiettivo. Matteo Salvini, ovviamente, che nel giro di un anno ha ribaltato le percentuali rispetto al M5S, salendo al 34,3%. Nicola ...

Luigi Di Maio : "Siamo stati troppo puri - ora testa bassa e lavorare" : "Forse al principio siamo stati troppo silenziosi, troppo puri, se questa è una colpa me la prendo. Ma sappiamo di aver fatto tanto, faremo ancora tanto e siamo sicuri che i cittadini lo capiranno". E' un'intervista amara quella che rilascia Luigi Di Maio al Corriere della Sera mentre si delinea la

Elezioni europee - Luigi Di Maio chiama Salvini nella notte : la resa clamorosa del grillino dopo il flop : Contatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo che le proiezioni delle Elezioni europee hanno chiarito, senza più ombra di dubbio, il trionfo della Lega (che sfiora il 34%) e il crollo del M5s (sotto il 18%). Fonti leghiste riferiscono come il leader grillino abbia inviato un messaggio telefonico

Elezioni europee - Luigi Di Maio si sfoga coi suoi : "Testa bassa - siamo ancora l'ago". Chi ha tradito il M5s : "Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia". Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i deludenti risultati delle Elezioni europee da Montecitorio. Per il capo politico, il M5s sconta soprattutto "la grande astensione al S

Elezioni europee - Luigi Di Maio muto di fronte al tracollo. Ore di angoscia - la voce da dentro il M5s : Flop alle Elezioni europee e lungo silenzio per Luigi Di Maio. Fonti del Movimento 5 Stelle, con i big "asserragliati" nel campo base improvvisato a Montecitorio, assicurano che il leader parlerà a notte fonda, "quando i dati dello spoglio saranno più attendibili". Di sicuro, però, l'aria che tira n