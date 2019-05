Lodo Guenzi lascia X Factor | Mi ha cambiato la vita Ora girerò il film ' Dittatura

X Factor 13 : Lodo Guenzi non ci sarà : Niente X Factor per Lodo Guenzi. Il cantante de Lo Stato Sociale ha annunciato che non farà parte della giuria della tredicesima stagione del talent di SkyUno, le cui registrazioni prenderanno il via a breve. "Mi spiace perché ho imparato molto. La tv mi piace, la rifarò di certo in futuro, magari proprio a quel tavolo (...) La mia strada è cercare cose nuove che non so fare in cui buttarmi", ha dichiarato ad Andrea Laffranchi sulle pagine ...

Concerto Primo Maggio 2019 : diretta su Rai 3 con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Ecco il cast : Concerto Primo Maggio 2019 Una giornata nel segno della musica per il lavoro e i diritti. Torna il Concerto del Primo Maggio, l’appuntamento che dal 1990 raduna a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della festa dei lavoratori, artisti e pubblico per uno degli eventi musicali più noti che si rinnova ogni anno. Promosso da CGIL, CISL e UIL, il Concertone proporrà musica live dalle 15.00 a mezzanotte, in diretta su Rai 3 con la ...

