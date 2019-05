Liverpool-Barcellona | la sorprendente rivelazione di Milner | “ecco cosa mi ha detto Messi

Barcellona - Messi si racconta : lo shock contro il Liverpool ed il futuro di Valverde : Tra passato, presente e futuro, Leo Messi parla a 360°. L’attaccante del Barcellona chiede la conferma di Valverde in panchina nonostante la dolorosa eliminazione in Champions League contro il Liverpool. “Onestamente credo che abbia fatto un lavoro impressionante durante il suo incarico”, ha detto la Pulce. “Penso che nella sconfitta contro il Liverpool, sia praticamente incolpevole, siamo gli unici ad avere la ...

Barcellona - le verità di Piqué : “il ko di Liverpool resterà nella storia - vi spiego cosa ci è successo” : Il difensore del Barcellona ha parlato della stagione in corso alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Valencia La Liga in tasca e la finale di Coppa del Re da giocare domani sera, completando un doblete che renderebbe positiva la stagione. L’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Liverpool brucia ancora, considerando il 3-0 del Camp Nou ribaltato poi con il poker di Anfield. Pique – ...

Barcellona - che beffa : al Liverpool 5 milioni per 'colpa' di Coutinho : Non basta la terribile eliminazione in Champions, per mano del Liverpool capace di rimontare il 3-0 dell'andata con uno storico 4-0: adesso, dopo quella partita, il Barcellona si trova anche a dover ...

Liverpool - Klopp : 'Rimonta col Barcellona nella storia del calcio. Salah recuperato' : Sono passati pochi giorni dall'incredibile impresa compiuta dal Liverpool , ma i Reds non possono lasciarsi andare all'euforia. La squadra di Jurgen Klopp infatti è ancora in corsa per vincere la ...

Liverpool-Barcellona : anche la polizia di Mumbai scherza sul quarto gol : Il quarto gol con cui il Liverpool ha conquistato la finale di Champions sta facendo discutere ma è diventato anche oggetto di ironia. Da un lato la furbizia e la velocità dei giocatori di Klopp nel ...

Liverpool-Barcellona - Messi disperato : l'argentino piange nello spogliatoio di Anfield : Una notte così non l'avrebbe immaginata nemmeno nel peggiore dei suoi incubi. Una durissima realtà invece per Lionel Messi , impalpabile nella clamorosa sconfitta di Anfield contro il Liverpool ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - le reazioni folli dei commentatori della tv dei Reds ad ogni gol : “Tutto ciò è incredibile” : Salti, urla e lacrime: i commentatori della tv del Liverpool, Steve Hunter e John Aldridge, sono letteralmente impazziti nel corso della rimonta dei Reds sul Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League. Ad ogni gol, un’esultanza diversa e ancora più entusiasmante, come la cavalcata della squadra di Jurgen Klopp nel corso dei 90 minuti contro i blaugrana. Nelle immagini registrate dai due con una telecamera piazzata verso la ...

Champions - che gaffe della tv catalana : 'Il Barcellona ha eliminato il Liverpool' : A rendere ancora più dura da digerire la partita di Anfield ci ha pensato la web tv catalana Sport , che in un servizio andato in onda ieri sera ha annunciato la 'qualificazione del Barcellona per la ...

Liverpool-Barcellona - il retroscena dietro l’impresa : ecco il discorso di Jurgen Klopp che ha fatto vincere i Reds! : Jurgen Klopp ha scelto le parole adatte per un discorso da brividi: se il Liverpool è riuscito a rimontare il Barcellona, segnando 4 reti, è anche merito del suo straordinario allenatore Ieri notte ad Anfield è accaduto qualcosa di inaspettato e per questo emozionante. Il Liverpool, sotto 3-0 dopo un disastroso match d’andata a Barcellona, è stato capace di rifilare 4 gol a Messi e compagni e staccare il biglietto che porta alla ...

Champions League - Barcellona eliminato dal Liverpool - il Presidente Bartomeu scrive ai tifosi : 'sto male' : Bartomeu chiede scusa ai tifosi del Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions: le parole del Presidente dei blaugrana dopo il clamoroso ko contro il Liverpool La clamorosa 'remuntada' del ...

Messi-tifosi Barcellona - tensione all'aeroporto di Liverpool. Lo scrive il Mundo Deportivo : Se la partita di Anfield è stata da dimenticare per il Barcellona, anche il post non è stato particolarmente felice per Leo Messi . all'aeroporto di Liverpool, c'è stato un momento di tensione tra ...

Champions League – Barcellona eliminato dal Liverpool - il Presidente Bartomeu scrive ai tifosi : “sto male” : Bartomeu chiede scusa ai tifosi del Barcellona dopo l’eliminazione dalla Champions: le parole del Presidente dei blaugrana dopo il clamoroso ko contro il Liverpool La clamorosa ‘remuntada’ del Liverpool e la finale di Champions sfumata ad Anfield è stata commentata dal Presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu che si è voluto scusare coi tifosi blaugrana per quanto accaduto ieri sera nella semifinale di ritorno di ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - urla e facce incredule : la festa dei giocatori negli spogliatoi dopo la rimonta in semifinale : L’abbraccio di Alisson (che già lo scorso anno aveva cacciato il Barcellona dalla Champions con la Roma) e il balletto di Salah. Così i giocatori del Liverpool hanno festeggiato la rimonta contro i blaugrana che ha permesso alla squadra di Klopp di centrare la seconda finale consecutiva della maggiore competizione europea. Nelle Instagram Stories postate dal canale ufficiale dei Reds, tutta la gioia dopo aver cantato a squarciagola ...

Champions League – Impresa Liverpool - Batistuta esaltato dalla rimonta sul Barcellona : “ecco cosa mi ha commosso” : Batistuta e la rimonta del Liverpool sul Barcellona: le parole dell’ex Roma e Fiorentina “La rimonta del Liverpool è stata incredibile, con differenze tecniche e fisiche che mi hanno commosso. Nonostante le assenze importanti e un avversario come il Barcellona, la mentalità vincente li ha trasformati in leoni“. E’ il commento affidato ai social all’Impresa dei reds che hanno ribaltato lo 0-3 dell’andata ...