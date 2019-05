LIVE Roland Garros | tutte le partite in DIRETTA | Nadal va per chiudere anche il secondo

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Buongiorno, e benvenuti alladella seconda giornata del2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il mancino di Manacor non è un pericolo. Debuttoper Novak Djokovic: il numero 1 del mondo, trionfatore a Parigi nel 2016, testa la crescita del polacco Hubert Hurkacz, senza dubbio uno dei prospetti più interessanti per il prossimo futuro e già nei primi 50 del ranking ATP. In partenzail torneo dell’austriaco Dominic Thiem, il terzo incomodo che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai due litiganti: l’americano Tommy Paul ...

