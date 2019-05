Lezioni di danza | giardinaggio e ceramica Charlotte frequenterà la stessa scuola di

Danza - Aurora Marsotto si racconta a FqMagazine : “Ho dovuto prendere Lezioni di street dance ma i miei compagni avevano 12 anni e mi sono sentita fuori corso” : Come faceva Carla Fracci a rendere credibile la disperazione di Giselle? La dolce fanciulla che impazzisce per amore? Con lo sguardo stralunato e il corpo sempre più scomposto nei movimenti, liberava una dopo l’altra piccole ciocche di capelli. Scioglieva lo chignon sul crescendo della musica. Lei, come Roberto Bolle e altri protagonisti del balletto di ieri e di oggi, sono i character della collana di narrativa per ragazzi “Scuola di Danza” ...