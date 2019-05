Lenny Kravitz e Leica insieme per la Monochrom Drifter

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)Saturnino e Hubertus von Hohenlohe«Sono un artista, la mia creatività non si ferma mai. Ho bisogno di essere creativo. Se mi stanco di esserlo con la musica, allora continuo con la fotografia». Al sicuro dietro grandi occhiali a specchio,siede rilassato mentre parla lentamente, quasi pesando ogni singola parola. La sua voce, calda e profonda, risuona nel silenzio del Leitz Café, giusto di fronte all’entrata del quartier generale di, storico brand della fotografia mondiale. Siamo a Wetzlar, quarantacinque minuti di autostrada da Francoforte. Un sole benevolo e primaverile illumina il pomeriggio in cui l’autore di successi planetari come American Woman e Again presenta a un pubblico selezionato la...

