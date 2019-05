Leggo incredulo i dati | il passato ci ha travolto La delusione del marito

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) I risultati delle Europee 2019 suscitano ladel M5s e le reazioni politiche, anche in casa della sindaca di Roma Virginia Raggi. “Ilci ha già”, ha scritto su Facebook nella notte Andrea Severini -del primo cittadino pentastellato - alla luce dei risultati non soddisfacenti ottenuti dal Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 17,1% delle preferenze.Severini ha così espresso amarezza per le sorti del partito della sua consorte: “Torno a casa dal seggioe non ci credo. Il Pd a Roma sembrerebbe il primo partito seguito dalla Lega. Notte piena di nubi, ilè già qui e purtroppo ci ha già. Notte a chi non molla mai”.Severini e la sindaca capitolina si conoscono da più di vent’anni e sarebbe stato proprio lui a farla avvicinare al ...

