Lega dilaga | M5s crolla E Salvini presenta il conto | ora flat tax e Tav

(Di lunedì 27 maggio 2019) Alle Europee lastravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteoviene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti percentuali sotto il risultato delle politiche. E incassa il sorpasso del Pd di Nicola Zingaretti, che si piazza al secondo posto con il 22,69% dei consensi.Pd che, comunque deve stare attento a gioire, perché, rispetto al 2014, sono andati persi oltre 5 milioni di voti. Forza Italia, praticamente doppiata dai Cinquestelle, si ferma all'8,79% - anche se Silvio Berlusconi rimette piede in Parlamento (Europeo) dopo la decadenza forte di 557mila ...

