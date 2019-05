Lecce | anche nel Salento trionfa la Lega di Matteo Salvini

Lecce - Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A : sponsor Lecce Serie A – La promozione in Serie A dovrebbe consentire al Lecce di aumentare gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, a cominciare da main sponsor e co-sponsor. Secondo quanto riferito dal Nuovo Quotidiano di Puglia, si va verso la conferma in blocco delle aziende che hanno sposato la causa giallorossa ormai da alcuni anni, […] L'articolo Lecce, Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A è stato realizzato da ...

Calciomercato Lecce - la lista della spesa di Liverani : ci sono anche Trajkovski e Pinamonti : Calciomercato Lecce – Il Lecce ha conquistato una storica promozione in Serie A, successo davanti al pubblico amico contro lo Spezia e risalita dopo tanti anni tra Serie B e Serie C. Il merito è anche e soprattutto dell’allenatore Liverani, l’ex Ternana ha preso la squadra nel campionato di Serie C e adesso l’ha condotta in massima categoria. Il Lecce ha intenzione di essere protagonista anche in Serie A, per questo ...

Serie B : dopo il Brescia - promozione diretta in Serie A anche per il Lecce : Serie B: dopo il Brescia, promozione diretta in Serie A anche per il Lecce L’ultima stagione in cui il Lecce Calcio figurava tra le 20 squadre del campionato di Serie A è stata la 2011/2012: in rosa vi erano giocatori come Luis Muriel, Juan Cuadrado, Massimo Oddo, Andrea Bertolacci e Valeri Bojinov. I salentini quell’anno, nonostante alcune buone partite, giocate soprattutto contro le grandi, non riuscirono ad evitare la ...