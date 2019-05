Le notizie del giorno – Wanda Nara ci ricasca | lite Allegri-Ronaldo e vergognosi insulti

Ultime notizie Roma del 26-05-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla riva studio Giuliano Ferrigno le fatture ancora l’economia è più piatti a via ad annunciare un’alleanza con Rino nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad un possibile ingresso nel gruppo renault-nissan non importa Bloomberg citando alcuni punti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio ...

Ultime notizie Roma del 26-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 26 maggio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura è che ti alzavi ad annunciare in Alleanza con Renault nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad una possibile ingresso del gruppone l’alleanza renault-nissan Bloomberg citando alcune fonti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario meeting a non ...

Ultime notizie Roma del 26-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferlin politica in apertura pianta stabile rispetto al 2014 all’europea alle 12 Secondo i dati del Viminale su tutte le sezioni ha votato il 16,72% degli aventi diritto contro il 16,66% di 5 anni fa quando la Puerta finale era stata del 58,6% alle politiche del 2018 alle 12 aveva votato il 19,4% per le comunali da cuenta mezzo invece del 21,92% fino alle 23 ...

Ultime notizie Roma del 26-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione brilla Luigi in studio saranno aperti fino alle 23 di questa sera i seggi per le elezioni europee in Italia sono 51 milioni di Italiani chiamati alle urne si vota anche per le regionali in Piemonte e i 3800 comuni di cui 27 capoluoghi di provincia la tornata elettorale non ha mai avuto così importanti connotazioni politiche con la sfida lega 5 stelle a ...

Ultime notizie Roma del 26-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabri Luigi in studio Italia il voto per l’Europa ma anche per stabilire le sorti del governo retto da una maggioranza gialloverde sempre più fragile in campagna elettorale 51 milioni di cittadini chiamati alle urne mentre nell’Unione Europea si disputa anche la sfida finale tra europeisti e sovranisti in gioco tutte le poltrone europee da quelle ...

Ultime notizie Roma del 26-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabri Luigi in studio Italia il voto per l’Europa ma anche per stabilire le sorti del governo retto da una maggioranza gialloverde sempre più fragile in campagna elettorale 51 milioni di cittadini chiamati alle urne mentre nell’Unione Europea si disputa anche la sfida finale tra europeisti e sovranisti in gioco tutte le poltrone europee da quelle ...

Le notizie del giorno – Episodio gravissimo nel mondo del calcio - De Rossi da brividi e la squadra acquistata da Commisso : Le notizie del giorno – “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un grave, esecrabile e abominevole Episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrara in apertura ancora una volta il fallimento di Mercatone Uno shernon holding della società che gestiva i punti vendita è stata dichiarata. fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza ti ha Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda ha spiegato la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici che vantano crediti non riscossi ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 25 maggio spazio all’informazione studio Giuliano Ferrigno l’apertura del fallimento di Mercatone Uno shernon holding alla società che gestiva i punti vendita è stata dichiarata. fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda spiegato la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno essere in apertura l’ordigno è esploso ieri pomeriggio nel centro di Lione in Francia è la telecomandata distanza finora non ci sono state rivendicazione dell’atto e diversi tra i 13 feriti vengono sotto casa di interventi chirurgici per l’estrazione di scheggia queste le principali informazioni della Repubblica durante una conferenza ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno shernon holding alla società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno in Italia è stata dichiarata fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza da Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non riscossi da Mercatone Uno per circa 250 milioni di euro shernon ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per la cronaca in apertura è stato picchiato Leonardo il bambino di quasi due anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novara lo sostiene la procura di Novara che disposto il fermo della madre Gaia Russo 22 anni e del compagno Nicolas di 23 anni la cosa nei loro confronti e di omicidio volontario plurimo aggravato l’uomo si trova nel carcere di ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio per trasferelli 54 migranti tutti uomini e tutti di nazionalità pakistana sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi la scorsa notte da un pattugliatore della Guardia di Finanza Largo delle Coste di Isola Capo Rizzuto nel crotonese due cittadini russi ritenuti Gli scafisti dell’imbarcazione sono stati arrestati si è recato sotto casa della ...

Ultime notizie Roma del 25-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per la cronaca in apertura è stato picchiato Leonardo il bambino di quasi 2 anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novara lo sostiene la procura di Novara che ha disposto il fermo della madre Gaia Russo 22 anni e del compagno Nicolas musi 23 anni l’accusa nei loro confronti e di omicidio volontario plurimo aggravato l’uomo si trova nel ...