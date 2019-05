Le maestrine di novant' anni e gli alunni ritrovati

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Massimo M. Veronese «Eravamo trentaquattro quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me; era l'anno dei mondiali quelli del '66 la regina d'inghilterra era Pelè...» Nessuno, forse, ha dato poesia e musica ai banchi di scuola, ai compagni di una volta, alla giovinezza che si fugge tutta via, come Antonello Venditti in Giulio Cesare, Compagno di scuola, Notte prima degli esami. Ritrovarsi però da ex della terza, della quarta, della quinta, la vera ragione per cui sono nati i social, più che a una canzone di Venditti somiglia a un film dei Verdone, gli schiaffi del tempo che rendono quasi irriconoscibili i ragazzi del tempo che fu, le frustrazioni e i fallimenti delle vite di quegli adolescenti pieni di sogni, il confronto che divide, la malinconia che unisce. «Mi piace andare a scuola, perché da grande faremo delle cene con tutti gli ex compagni di scuola» ...