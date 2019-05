Le lezioni “azioniste” di un' elezione decisiva per il futuro di Italia ed Europa

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un paio di riflessioni a caldo sui risultati delle Europee. La prima: le forze dell’area liberalsocialista e liberaldemocratica ottengono un ottimo risultato ovunque in tuttae sono determinanti per la formazione di maggioranze democratiche ed europeiste in, ma in particolare sia nei Paesi fondatori che nel Regno Unito.Rilevante è il grande successo dei Verdi, European green party, unico partito presente in 28 Paesi con lo stesso programma sociale libertario e ambientalista, espressione radicale e di sinistra dell’area liberalsocialista.Ciò che rende il risultato ancora più significativo è il segno che una fetta consistente dell’opinione pubblica europea ha ritenuto che queste forze siano un baluardo sicuro contro le pulsioni sovraniste, antieuropee, razziste e populiste rispetto al partito popolare europeo e alle ...

