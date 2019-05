wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Quali sono le bici tech più belle tra quelle presentate di recente in tutto iloppure tra quelle ancora a livello di concept ma ormai pronte e mature per sbarcare in commercio? Abbiamo selezionato cinquante due ruote (qualcuna ne ha anche tre, per la verità) che spaziano in ogni orizzonte possibile per distinguersi dalla massa spesso omogenea. La prima parola d’ordine è “elettrico” con i propulsori puliti che assistono la pedalata spingendo il ciclista ben oltre una normale velocità da passeggio fino a ritmi quasi da vero e proprio scooter. La seconda riguarda il design, perché non è vero che si sono già esplorate tutte le possibili frontiere – anche le più estreme – del disegno del telaio o della posizione della trasmissione, c’è sempre qualche nuovo spunto da poter sfruttare. In copertina, una delle bici elettriche più recenti e anche più ...

IamBross : Le 50 biciclette più tecnologiche del mondo - micheleiurillo : Le 50 biciclette più tecnologiche del mondo - MilanoCitExpo : Le 50 biciclette più tecnologiche del mondo #DipartimentoInnovazioneTecnologia -