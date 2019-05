L’Aston Villa torna in Premier League | Terry batte Lampard

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Stadio tutto esaurito quello di Wembley, presente anche il tifosissimo Principe Williams per festeggiare la promozione indell’Aston. Si è disputata la finale playoff, la squadra dei ‘ns’, che ha in panchina come allenatore in seconda Johnha vinto con il risultato di 2-1 contro il Derby County allenato dall’ex compagno di squadra, ai tempi del Chelsea, Frank. A decidere la finale sono stati i gol di El Ghazi (44′ pt) e McGinn (14′ st), mentre per ‘Rams’ (i ‘Montoni’) ha segnato sul finire di tempo (36′ st) Marriott. Astonnuovamente indopo tre stagioni. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo L’AstoninCalcioWeb.

