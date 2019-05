La vittoria di Salvini alle Europee 2019 nelle prime pagine dei quotidiani italiani

Salvini - su Facebook la foto in cui canta vittoria : “Primo partito in Italia. Grazie”. Per i primi exit poll Lega tra 27 e 30% : Dopo l’uscita dei primi exit poll, che danno la Lega tra il 27,5 e il 30,5 per cento, Matteo Salvini canta vittoria su Facebook. Anche se i seggi sono chiusi da appena mezz’ora, il vicepremier pubblica una foto in cui regge un cartello con scritto: “Primo partito in Italia. Grazie”. Il leader sta seguendo lo spoglio delle elezioni europee dalla sede della Lega a via Bellerio, a Milano. ...

Salvini : “non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa” : “Prima vengono l’Italia a gli Italiani, poi da vecchio cuore rossonero, domenica sera alle 20.30 avro’ la radiolina accesa. Pero’ preferisco lasciare a mio figlio un futuro con un lavoro serio, piuttosto che il Milan in Champions, percio’ non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa”. Sono le dichiarazioni del ministro e vice premier Matteo Salvini, ospite di Agorà su ...

Milano - Salvini invoca i patroni d’Europa e bacia il rosario : “L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria” : “Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa: a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro. E affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conclude il suo comizio in piazza ...

