La versione PC di Wolfenstein | Youngblood supporterà la tecnologia RTX

(Di lunedì 27 maggio 2019) MachineGames ha recentemente confermato che laPC dilaRTX di Nvidia, facendo la felicità di tutti i giocatori PC.Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve trailer dedicato alle possibilità (tra cui l'NVIDIA Adaptive Shading) offerte dallaPC dell'attesissimo sparatutto.è la prima avventura cooperativa moderna di. Diciannove anni dopo gli eventi diII, B.J. Blazkowicz è scomparso a Parigi in seguito a una missione contro i nazisti. Dopo anni di duri allenamenti con il padre, le figlie gemelle di B.J., Jess e Soph Blazkowicz, devono entrare in azione.Collabora con un amico o gioca da solo. Sali di livello, esplora e completa le missioni per sbloccare nuove abilità, armi, gadget, oggetti cosmetici e altro ancora, con cui plasmare il tuo stile di gioco ...

