La serie tv di Hellboy pronta a sbarcare su Netflix? La risposta di Mike Mignola lascia

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Per settimane abbiamo sognato di vedere unatv con protagonistae finalmente è arrivata la primaufficiale che, però, non sembra rispondere alle aspettative del pubblico.Sulla scia dell'arrivo al cinema del reboot della saga con la firma di Neri Marshall, in molti hanno pensato che per l'irriverente personaggio fosse arrivato il momento dianche sul piccolo schermo e, addirittura super unatv ispirata a lui e al suo universo ma a rispondere a questa possibilità ci ha pensato il suo papà, il creatore.Proprio lui, tramite Twitter, proprio indi chi parlava di un sogno che si avvera riferendosi allatv disy, ha confermato: "Per quanto ne sappiamo non è vero".Ecco il suo ...