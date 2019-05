La Serie A in tv | squadra per squadra | le gare trasmesse su Sky e DAZN

Palermo - decade l’accusa di falso in bilancio : squadra riammessa in Serie B? : Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia ci sarebbero clamorose novità sul fronte Palermo. La Cassazione avrebbe infatti reso noto che non ci sarebbe falso in bilancio nell’operato del club e la transazione con la società lussemburghese Mepal Alyssa sarebbe regolare. Se l’indiscrezione venisse confermata si riaprirebbero clamorosi spiragli per il Palermo, che potrebbe vedersi assegnata solo una penalizzazione e rimanere così in ...

Calcio a 5 - semifinali Playoff Serie A 2019 : Italservice Pesaro-Real Rieti 7-2 - la squadra di Colini si porta sul 2-0 nella Serie : L’Italservice Pesaro procede a vele spiegate nelle semifinali di questi Playoff della serie A di Calcio a 5. Dopo il rocambolesco 6-3 in favore della squadra di Fulvio Colini al termine dei tempi supplementari di gara-1, al Pala Nizzo Pizza la compagine pesare ha centrato il bersaglio grosso contro il Real Rieti, sconfitto 7-2. Una partita condizionata dall’espulsione di Giuseppe Micoli dopo pochi secondi, oltre al rosso sul finire ...

Serie D - Modena : esonerato Bollini - squadra affidata a Ferrante : Dopo la mancata promozione in Serie C nello spareggio contro la Pergolettese, il Modena ha esonerato il tecnico Alberto Bollini. La guida tecnica della prima squadra per i playoff è stata affidata a Christian Ferrante, che faceva già parte dello staff tecnico del club. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo Serie D, Modena: esonerato Bollini, squadra affidata ...

Serie BKT 38esima giornata pomeriggio di festa allo Scida dopo il successo sull’Ascoli e la salvezza. Il presidente Gianni Vrenna ha dichiarato che Stroppa rimarrà alla guida della squadra : Crotone 3 Ascoli 0 Marcatori: Simy 40°, Pettinari 47°, Benali 56° Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli (Cuomo), Marchizza, Sampirisi,

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : doppio 2-0 per Palermo e Lecce - la squadra pugliese vede la Serie A! : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del Campionato italiano di calcio di Serie B. Mancano solo 90 minuti alla fine della stagione regolare e molti verdetti sono ancora in sospeso. La classifica attuale vede in testa il Brescia, che è già matematicamente promosso in Serie A, sarà invece bagarre tra Lecce e Palermo per il secondo posto, l’ultimo disponibile per la promozione DIRETTA. Le due squadre sono ...

Lecce ad un passo dalla Serie A - al Via del Mare in 30 mila per spingere la squadra di Liverani : Oggi pomeriggio, alle 15, si giocherà l’ultimo turno di Serie B. Giornata di verdetti sia per la zona playoff che per quella playout, ma soprattutto per la seconda promozione in Serie A: è sfida Lecce-Palermo. I salentini ospitano (in un Via del Mare che si preannuncia infuocato con quasi 30 mila spettatori), lo Spezia, a sua volta costretto a vincere per mantenere la sesta posizione in chiave playoff. Il Palermo, contemporaneamente, ...

Serie A Roma - Nela : «La squadra con Ranieri sta meglio» : Roma - "La Roma con Ranieri sta meglio, non ci si poteva aspettare granché da punto di vista del gioco, in così poco tempo serviva qualcuno capace di lavorare sulla testa di questi ragazzi che hanno ...

Brescia Ascoli 1-0 - gol di Dessena : promozione in Serie A per la squadra di Corini : Brescia-Ascoli 1-0 36' Dessena Brescia, 4-3-1-2,: Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena, 93' Gastaldello,; Spalek, 79' Dall'Oglio,; Donnarumma, 70' Morosini,, ...

Atalanta squadra del momento in Serie A : le quote sulla corsa Champions : E’ la squadra del momento. Dopo aver vinto a Napoli avvicinando il quarto posto, ieri in casa contro l’Udinese lo ha praticamente raggiunto, e adesso sogna la Champions. In mezzo, la vittoria in semifinale contro la Fiorentina che ha proiettato l’Atalanta all’ultimo atto di Roma contro la Lazio. I bergamaschi sono, senza timore di smentita, la compagine più in forma. Per questo, gli analisti Snai non hanno potuto ...

Serie A Bologna - Mihajlovic vuole una squadra forte : ecco il piano e il prezzo : Bologna - Una squadra da parte sinistra della classifica. E' questo il progetto che sta portando avanti Claudio Fenucci . E servirà una cinquantina di milioni. Nella promessa che Joey Saputo ha fatto ...

Palermo via Stellone - Delio Rossi già stasera in città per portare la squadra in Serie A : Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo, a otto anni di distanza dalla partita che sancì l’inizio della fase più buia della gestione Zamparini, finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter. Rossi sarà a Palermo già in serata, atteso all’aeroporto “Falcone-Borsellino” da giornalisti e tifosi. Non parlerà, perché lo farà solamente domani quando alle 15 sarà presentato in sala stampa a Boccadifalco da ...

Serie A - Ancelotti lavora al Napoli futuro. Squadra ribaltata : Mancano cinque partite al termine del campionato e un'idea di quello che dovrà essere il futuro del suo Napoli ha iniziato a farsela, Carlo Ancelotti. L'eliminazione dall'Europa League lo costringerà ...

Serie D Albalonga - Fatati : «La squadra ci prova - ma è un momento negativo» : Albano Laziale, Rm, - Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per l'Albalonga che ieri ha ceduto 2-0 al 'Pio XII' contro il Latina. Una gara iniziata subito col gol del vantaggio ospite e poi ...