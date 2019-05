La professoressa sospesa rientra a scuola | Bellissima giornata!

Solo visibilità per Salvini! professoressa sospesa a Palermo - nessuna revoca del provvedimento : Non è stato ancora revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la Professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti in cui accostavano le leggi razziali al decreto sicurezza. Ira dell'Anief: "È servito Solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti l'incontro di giovedì scorso". I legali della docente affermano che la vicenda potrebbe finire in tribunale.

Tornerà subito in classe! Matteo Salvini incontra la professoressa sospesa a Palermo : Sarà revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti che hanno accostato le leggi razziali fasciste al decreto sicurezza. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato in prefettura la docente insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Il Pd difende la professoressa sospesa. "La misura è colma" : Roberto Chifari Il partito democratico prende le difese della docente sospesa dal Provveditorato di Palermo per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi studenti che avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza Palermo si mobilita per un presidio di solidarietà, organizzata dai sindacati, dopo la sospensione dell'insegnante Rosa Maria dell'Aria. La docente non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti che ...

