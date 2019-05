La luna e i media | se ne parla all’Accademia di Belle Arti di Frosinone

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Come è stata vista ladai mass? E come è stato trasposto l’immaginario scientifico e fantascientifico nelle diverse? A questo tema è dedicato l’incontro del ciclo ‘Alre infinito’, dal titolo ‘Odissee nello Spazio. Lanel cinema e nei’, in programma mercoledì 29 maggio alle 16 nell’Aula Magna dell’Accademia didi. L’incontro, al quale parteciperanno la giornalista Enrica Battifoglia, il critico cinematografico e saggista, Alberto Castellano e il videomaker,sta e regista teatrale, Fabio M. Iaquone, è curato da Bruno Di Marino e Mauro Palatucci. I masshanno trasposto tutto l’immaginario che ruota intorno al nostro satellite, e non solo: dalla radio (pensiamo al famoso radiodramma di Orson Welles tratto da ‘La guerra dei mondi’) al cinema (dal ...

