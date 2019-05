La Lega sfonda in Sicilia | passa da 0 | 8% a 20% A Lampedusa al 44%

Elezioni Europee 2019 - le proiezioni : la Lega sfonda - col 34 - 34% è il primo partito. Crollo M5S - sorpasso Pd Spoglio in diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello Spoglio delle schede elettorali sta emanando i primi verdetti. La diretta di Leggo.it nella notte ha raccontato prima gli exit Poll che...

Elezioni : Greco - 'alleanza Pd-Fi? A Gela abbiamo evitato che Lega sfondasse' (2) : (AdnKronos) - Un modello, quello di Gela, che Greco non esclude possa esportato anche ad altre competizioni. "Saranno i leader politici a valutare se può essere una formula valida - sottolinea - Sicuramente lo è stata a livello comunale e non escludo che possa trovare favore anche in campo regionale

Elezioni : Greco - 'alleanza Pd-Fi? A Gela abbiamo evitato che Lega sfondasse' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Ha funzionato. La città ha capito. abbiamo messo in campo un'aggregazione di liste civiche e di forze politiche che hanno messo da parte gli interessi politici e partitici per il bene di questa città". Così il neo eletto sindaco di Gela Lucio Greco commenta all'Adnkro

Elezioni : Miccichè - 'Dirò a Berlusconi che la Lega in Sicilia non sfonda' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sento Berlusconi quasi ogni giorno, e oggi gli dirò che La Lega in Sicilia non sfonda, non ha vinto niente. Ha tentato apparentamenti vari e l'unica cosa che gli è riuscita è il ballottaggio di Caltanissetta, anche se lo negano, dove avevano preso l'8 per cento... Gli

Elezioni europee - il sondaggio. La Lega sfonda al Centro - Pd-M5S alla pari : È importante sottolineare, però, che ad oggi ci sono ancora 9 milioni di indecisi che intendono recarsi alle urne, ma che non hanno scelto per quale forza politica votare. Anche se è probabile che ...

Sicilia : 5 comuni su 7 al ballottaggio. M5s in calo - la Lega non sfonda : A Caltanissetta sfida tra il candidato del centrodestra quello il pentastellato. Lega al secondo turno a Gela e Mazara del Vallo. Il Movimento in corsa anche a Castelvetrano

La Sicilia boccia il M5s. Ma anche la Lega non sfonda : Il voto per le amministrative in Sicilia non ha portato la Lega a una vittoria schiacciante, anche se in ogni caso è cresciuta, mentre ha premiato le alleanze fra centrodestra e centrosinistra. Ha inoltre bocciato il Movimento 5 stelle (non solo) dove aveva governato. E così gli elettori di Bagheria

