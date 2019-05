La Lega oltre il 34% | M5s si ferma al 17 e il Pd sfiora il 23% Come sono andate le

agi

(Di lunedì 27 maggio 2019) Per la prima volta nella storia la maggioranza degli eurodeputati italiani sarà al di fuori del perimetro Ppe-Pse-liberali-verdi. Matteo Salvini vince le Europee, supera il 34% dei voti, rovescia completamente in un solo anno i rapporti di forza all'interno della maggioranza italiana di Governo e schiera il nostro Paese al fianco di Marine Le Pen, primo partito in Francia. I sovranisti vincono anche in Gran Bretagna e Ungheria, ma Fpoe e Pvv arretrano in Austria e Olanda. In Svezia, Spagna e Portogallo vincono i socialisti. In Germania Afd è solo il quarto partito, dopo Merkel, Verdi e Spd. Complessivamente, nonostante l'ampio contributo italiano, i deputati nazionalisti e antieuropeisti saranno meno di duecento su 751. Il 4 marzo 2018 per le politiche il Movimento 5 Stelle ottenne il 32,7% dei voti e lail 17,3%. In un solo anno di Governo i rapporti di forza si ...

Giorgiolaporta : #Lega oltre quota 34% secondo le #proiezioni della #MaratonaMentana. Al quartier generale di via #Bellerio a… - RaiNews : #Europee2019 In Italia larga vittoria della Lega, che supera il 34%. Il PD sorpassa il Movimento 5 Stelle, che si f… - masechi : Voto europeo. Prima proiezione: Lega oltre il 30% , il Pd sorpassa i Cinque Stelle #26maggio Leggi #List ??… -