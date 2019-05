La Juve avrebbe raggiunto l' accordo con Sarri | ora ci sarebbe da trattare con il Chelsea

Juventus - secondo Snai Sarri avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri : In questi giorni le voci su un possibile allenatore della Juventus continuano a rincorrersi. Ogni giorno spunta un nome nuovo e un nuovo accordo. A metà settimana l'agenzia Agi ha dato per fatto un accordo tra i Campioni d'Italia e Pep Guardiola, mentre ieri sera è toccato alla Snai Sportnews rilanciare la notizia di un accordo tra i bianconeri e Maurizio Sarri. La Juve, ovviamente, non ha ancora comunicato nulla in modo ufficiale e ...

Sarri avrebbe più frecce nel suo arco rispetto a Pochettino per la panchina della Juve : Archiviata l'era Allegri, foriera di ben 11 trofei, la Juventus è impegnata nella ricerca del suo degno erede. I profili vagliati dalla triade dirigenziale sono possibili come Sarri, Inzaghi, Mihajlovic e Pochettino, e poi c'è il sogno Guardiola, destinato a rimanere tale secondo quanto ha affermato l'avvocato Galassi, facente parte del CdA del Manchester City. Con il passare dei giorni, il cerchio sul nuovo inquilino della panchina bianconera ...

Juventus - Mourinho avrebbe rifiutato i bianconeri : La prossima estate vedrà una vera e propria rivoluzione sulle panchine del campionato italiano. Alcuni hanno già annunciato il loro addio, Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri, altri potrebbero lasciare dopo l'ultima giornata, che si giocherà tra sabato e domenica. Tra quelli che diranno molto probabilmente addio ci sono Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, a prescindere che l'Inter e l'Atalanta vadano o meno in Champions League ma occhio ...

Juventus - contatti avviati con Sarri - avrebbe il gradimento di Agnelli : Ci avviamo alla fine della stagione, con la maggior parte dei principali campionati europei che sono terminati ma in attesa delle finali di Champions League e di Europa League. In quest'ultima competizione si affrontano Chelsea ed Arsenal, guidate rispettivamente da Maurizio Sarri e Unai Emery. Il tecnico toscano, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe lasciare il Chelsea, con Abramovich che vorrebbe ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Juve : Paratici avrebbe dato l'incarico a Trimboli di sondare il terreno per Pochettino : I riflettori in questo momento sono puntati sulla Juventus, infatti c'è grande attesa e curiosità su chi sarà l'erede di Massimiliano Allegri, vincitore di ben undici trofei. La dirigenza dell Continassa sta valutando diversi profili per fare la migliore scelta, ma non è facile perché i top del settore sono impegnati o hanno costi esorbitanti. La lista di Fabio Paratici degli allenatori da ingaggiare non presenta poi così tanti nomi, perché ...

La Juve avrebbe incassato il sì di Milinkovic-Savic - ora c'è da convincere Lotito (Rumors) : La Juventus, dopo il doloroso divorzio da Massimiliano Allegri, vuole proiettarsi in un'altra dimensione, cambiando pelle anche alla squadra che è di livello internazionale, ma alcune pedine hanno deluso le aspettative. Paratici, in questo periodo è impegnato su due fronti caldi: ingaggiare un tecnico di spessore, ritoccare l'organico nei punti nevralgici. Tra i profili vagliati per la panchina bianconera al momento, sarebbe in pole Maurizio ...

Juventus ancora su Icardi : avrebbe offerto tre giocatori all'Inter - tra questi Cuadrado : Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. ...

Juventus - indiscrezione Sky : il club avrebbe un accordo di massima con Milinkovic Savic : La Juventus è già all'opera per costruire la squadra del futuro indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sergej Milinkovic Savic. La Juve è sulle tracce del serbo da diverse stagioni e questa estate potrebbe affondare davvero il colpo per averlo. Perciò in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico i Campioni d'Italia pensano a ...

Juve : Sarri non avrebbe l'approvazione di CR7 - Pochettino metterebbe tutti d'accordo : L'era Allegri è ormai al tramonto, adesso la Juventus avrà l'onere di trovare un allenatore che possa raccogliere la pesante eredità di Massimiliano e abbia l'autorevolezza di gestire un gruppo di campioni. Solitamente la dirigenza della Continassa nelle sue scelte non si fa influenzare dalla volontà dei giocatori, ma questa volta dovrà tenere in conto anche le idee di Cristiano Ronaldo, visto che si dovrà ripartire da lui per dare un nuovo ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Taormina (Il Mattino) : “Sarri non avrebbe problemi ad accettare la Juventus” : Il giornalista vicino a Sarri Pino Taormina, insieme con Alfredo Pedullà, è il giornalista più vicino a Maurizio Sarri. Fu lui a intervistarlo quest’estate poco dopo l’inizio dell’avventura del Chelsea. Fu a Taormina che Sarri disse che seppe dalla tv dell’annuncio di Ancelotti mentre lui stava ancora pensando se accettare o meno di rimanere. Ovviamente questa è la versione di Sarri, versione che Sarri affidò proprio ...

Juve - CR7 avrebbe consigliato Ancelotti o Mourinho per il dopo-Allegri : Dopo l'annuncio della chiusura del rapporto di lavoro tra Massimiliano Allegri e la Juventus, inevitabilmente è partito il toto-allenatore relativo a colui che verrà scelto come erede del tecnico livornese. Durante la conferenza stampa del 18 maggio, il presidente del club bianconero Andrea Agnelli ha chiaramente detto ai giornalisti che non avrebbe parlato del futuro, preferendo concentrarsi sul saluto ad Allegri non senza un pizzico di ...

Juventus - Paratici avrebbe contattato Inzaghi : Mihajlovic e Sarri gli outsider : Simone Inzaghi balza in prima posizione nella corsa per diventare il nuovo allenatore della Juventus, alle sue spalle al momento ci sono Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic mentre, dopo il “no” di Guardiola e lo stop di Agnelli per Conte, anche Pochettino sembra essere una pista molto difficile da praticare. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport in edicola oggi, sarebbe l’attuale tecnico della Lazio il nome più caldo per ...