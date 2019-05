La famiglia del Mulino Bianco non esiste! Il post della moglie di Paolo Bonolis (Di lunedì 27 maggio 2019) Sonia Bruganelli sorride sempre nelle sue foto, mentre suo marito Paolo Bonolis è uno dei conduttori più divertenti della tv italiana. Eppure anche loro vivono una normalità fatta di problemi perché "La famiglia del Mulino Bianco non esiste". La moglie di Bonolis vuole raccontare come, dietro sorrisi apparentemente spensierati, non sia tutto così perfetto. “Ho ritrovato oggi una foto di qualche anno fa e alla gioia di rivederli così piccoli si è aggiunta la consapevolezza della fatica e dell’impegno costante che sono dietro foto che sembrano perfette.”



Comincia così il lungo post che in qualche modo getta la maschera della perfezione, quella patina luccicante che agli occhi meno attenti fa sembrare la sua vita senza problemi... “La famiglia del Mulino Bianco non esiste, esistono, nel nostro caso, genitori imperfetti che hanno preso un impegno reciproco che è quello di esserci sempre per i propri figli ed io e Paolo Bonolis quotidianamente lavoriamo per questo. Tutto il resto è noia.” Visualizza questo post su Instagram Ho ritrovato oggi una foto di qualche anno fa e alla gioia di rivederli così piccoli si è aggiunta la consapevolezza della fatica e dell’impegno costante che sono dietro foto che sembrano perfette. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, esistono, nel nostro caso,genitori imperfetti che hanno preso un impegno reciproco che è quello di esserci sempre per i propri figli ed io e @sonopaolobonolis quotidianamente lavoriamo per questo. Tutto il resto è noia. Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 26 Mag 2019 alle ore 2:49 PDT



