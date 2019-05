La costruzione europea deve cambiare o non reggerà

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Le elezioni europee si sono concluse con una discreta partecipazione al voto. Gli “europeisti” sono la maggioranza mentre in alcuni Paesi importanti come l’Italia e la Francia i “sovranisti” raggiungono risultati notevoli ma non sfondano in Europa.Ci vorrà adesso del tempo per capire se laarretrerà o avanzerà. Difficile la stazionarietà perché con la dinamica del XXI secolo significa regresso. Per previsioni sensate bisognerà aspettare la composizione degli organi istituzionali dell’Unione che richiederà mesi. Al presente si possono fare solo congetture ed esprimere auspici. La sfida all’EuropaNel XXI secolo la Ue e la Uem sono chiamate a una sfida non dissimile per difficoltà a quella degli anni ’50 del XX secolo, perché ora rischia ...

