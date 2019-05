La Cina sta vincendo la guerra tecnologica E’ ora che l’occidente si svegli

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : un riavviCinamento inatteso : anticipazioni Tempesta d’amore, puntate straniere: il bacio tra Eva e Christoph Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore svelano che il rapporto tra Eva e Robert verrà messo in pericolo. L’arrivo al Furstenhof di Madeleine e la cotta di Tina per il cuoco, finiranno per fare avvicinare Eva a Christoph. Tra i due a Tempesta d’amore scatterà anche un bacio appassionato, ma la donna chiarirà all’albergatore di ...

Stalker a Ragusa - perseguita viCina di casa e si masturba davanti alla sua porta VIDEO : La Polizia di Stato arresta Stalker che perseguitava la dirimpettaia, masturbandosi più volte al giorno davanti la sua porta di casa.

Ragusa : perseguitava la viCina con atti osceni - arrestato per stalking : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere perseguitato per mesi la vicina di casa con atti osceni, la Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un uomo per stalking. E' accusato di avere perseguitato la donna con atti osceni che ripeteva non appena usciva il marito. La vittima ha anche inst

Buco dell’ozono - è di nuovo allarme : nuovo aumento delle emissioni di triclorofluorometano - la Cina sta violando segretamente il Protocollo di Montréal : Un agente chimico vietato nel mondo negli ultimi 30 anni è purtroppo ricomparso. E tutti gli indizi di un nuovo studio indicano la Cina come colpevole. Negli anni ’80, i Paesi hanno firmato il Protocollo di Montréal, un trattato internazionale per bloccare e ridurre la produzione di clorofluorocarburi (CFC), agenti chimici utilizzati come refrigeranti e nella produzione di schiume espanse che hanno l’effetto collaterale di distruggere lo strato ...

Trump apre a Huawei e alla Cina - così come altre aziende : accordo in vista? : La guerra fra Huawei e il governo USA trova un Trump che prende in considerazione l'ipotesi di un accordo commerciale. E intanto TSMC e Panasonic dichiarano di continuare a collaborare con Huawei, che comincia a pensare a un suo sistema operativo (Hongmeng?). L'articolo Trump apre a Huawei e alla Cina, così come altre aziende: accordo in vista? proviene da TuttoAndroid.

Una donna di 102 anni ha ucciso la viCina di stanza in una casa di riposo : A 102 anni è accusata di avere ucciso la sua vicina di stanza, 92enne, nella casa di cura dov'è ricoverata, nel nord della Francia. La vittima è stata trovata sabato scorso nel suo letto con segni di violenza sul volto e sul capo. Dall'autopsia è emerso che la donna è morta per "strangolamento e colpi alla testa". E la prima sospettata dell'omicidio avvenuto nella struttura di Chèzy-sur-Marne, a un centinaio di ...

MasterChef All Stars - Michele Cannistraro cuCina per Liberamensa : Il vincitore dell'edizione di quest'anno di MasterChef All Stars Michele Cannistraro ha realizzato una linea gourmet di street food che verrà distribuita nei punti ristoro di Liberamensa

Huawei - «protesta formale» dalla Cina. Gli operatori iniziano a fermare gli ordini : Il capo della divisione consumer business Richard Yu ha dichiarato che il sistema operativo sarà pronto in autunno «e non oltre la primavera 2020». In Giappone, Taiwan e Gran Bretagna sospesi i pre-ordini degli smartphone cinesi

Dalla Cina una "protesta solenne" contro gli USA per il blocco su Huawei : Huawei non ci sta. Il colosso delle telecomunicazioni cinese risponde al bando di Trump e al blocco di Google con il lancio di un proprio sistema operativo entro il 2020 e Dalla Cina arriva una “protesta solenne” diretta a Washington. In notturna era arrivata anche la notizia, poi smentita, che la Panasonic avesse bloccato le forniture alla casa di Shenzhen. La protesta della CinaLa Cina difende l’aziende ...

MediCina : presbiopia incubo “over 40” - con lenti moderne la vista torna giovane : Un indirizzo scritto su una busta, un sms arrivato sul cellulare, un trafiletto sul quotidiano. Non ci sono mai stati problemi per leggerli. Oggi, con un gesto istintivo, che finora abbiamo visto fare a molti, allunghiamo il braccio per vedere meglio il testo. È questo il giorno, che per molti di noi arriva dopo i 40 anni, che segna l’avvento della presbiopia, un difetto di vista dovuto alla difficoltà di mettere a fuoco oggetti posti a ...

MediCina : raddoppiare la durata delle valvole cardiache - la startup BCI conquista Italia e Europa : C’è anche BCI, BioCompatibility Innovation, fra le prime startup innovative selezionate per far parte di G-Factor, il nuovo spazio della Fondazione Golinelli, inaugurato lo scorso febbraio a Bologna. La startup padovana entra a far parte dell’élite formata da nove startup e un competence center, primi “inquilini” dei cinquemila metri quadrati del nuovo incubatore-acceleratore. Le nove startup sono state selezionate tra le 124 candidature di ...

Huawei al centro della tensione commerciale tra Cina e Stati Uniti : Decine di milioni di consumatori di tutto il mondo sono Stati trasCinati nel conflitto sempre più acceso tra le due superpotenze. Leggi

L’ultimo episodio di Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti : L’ultimo episodio della serie tv Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti, ha detto al Wall Street Journal un portavoce del network americano HBO. L’episodio, trasmesso in tutto il mondo quando

Netflix e Instagram si avviCinano : ora è possibile condividere i contenuti nelle storie : Netflix dà ora la possibilità di condividere i vostri contenuti preferiti tramite le storie di Instagram, in modo da raccomandare quelli migliori ai vostri amici: ecco come funziona. L'articolo Netflix e Instagram si avvicinano: ora è possibile condividere i contenuti nelle storie proviene da TuttoAndroid.