La cena di mezzanotte di Harry a Roma | paccheri | cannoli e niente smartphone

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeIl principeNella hall dell’hotel St Regis, quando venerdì è arrivato e si è seduto accanto alla hall con il suo amico storico Nacho Figueras e compagno di squadra nel Polo per pranzare, nessuno ha fatto caso al duca di Sussex. Il Principe, con una giacca di lino azzurra, pantaloni sportivi e i famosi capelli rossi spettinati, può sembrare un turista qualsiasi in vacanza a. È venuto in Italia per giocare una partita di polo. Nella Sentebale ISPS Handa Polo Cup. Il «re del polo» Nacho Figueras ha ...

sunshjnem : @ansiogenaaf Amo apericena e cena.... mi tocca stare lì fino a mezzanotte tra l’altro perché il compleanno è domani.. - cecilia25698100 : @Frances05490005 @sarins4 @carlott48226170 se sono conosciute Giovedi Maria era a cena al Carnicero a Milano con Ci… - gherardodecol : RT @chojin00: @serracchiani @RadioRadicale @pdnetwork @Deputatipd Penso che sciopererò anche io ... tra colazione e pranzo e tra pranzo e c… -