La Camilla di The Crown 3 interpretata da Emerald Fennell | “Sulla sua giovinezza il

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) La showrunner di Killing Eve, la sceneggiatrice e attrice, è stata ingaggiata nel ruolo di una giovanein The3 nel gennaio scorso ed esordirà negli episodi in arrivo su Netflix entro l'anno.La serie non ha ancora una data di debutto per la terza stagione, ma Netflix ha confermato che il nuovo capitolo della saga della famiglia reale inglese arriverà nella seconda parte del 2019 (presumibilmente tra settembre e dicembre).Ad attirare l'attenzione sarà soprattutto il personaggio di, che farà il suo esordio in questa stagione col primo incontro col principe Carlo: un colpo di fulmine che nonostante il successivo distacco condizionerà il corso delle loro vite - e dei loro matrimoni - fino al lieto fine delle nozze avvenuto nel 2005.Laha rivelato in un'intervista al New York Times di aver dovuto lavorare sodo al personaggio per via ...

OptiMagazine : La #Camilla di #TheCrown3 interpretata da #EmeraldFennell: 'Sulla sua giovinezza il massimo riserbo'… - luzgarciacalde1 : RT @RealCasaBorbone: S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie il 25 gennaio sarà presso l’Hotel Four Season di Parigi pe… - _Camilla_28 : RT @BTS_ITALIA: ?? #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA dei @BTS_twt è l'album più venduto di sempre in Corea del Sud, CONGRATULAZIONI ?????????? ©chartdat… -