Klopp sulla finale di Champions League | “Speriamo che la terza volta sia quella buona”

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Jurgensabato proverà a sfatare il suo personale tabù.contro il Tottenham sarà la. Le sue parole in un’intervista a Uefa.com: “Un proverbio tedesco dice: ‘Labuona‘. Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l’ho conquistata alla. Speriamo che valga anche per la”. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund nel 2013 e Liverpool lo scorso anno,ci riprova: “Se siamo al massimo, siamo una squadra difficile da affrontare, ma lo è anche il Tottenham – sottolinea il tecnico tedesco – Il Liverpool e il Tottenham si conoscono bene. A parte questo, è unae bisogna prepararsi studiando i punti di forza e i punti deboli degli avversari. In questo non è diversa dalle altre finali”. Arrivato nel 2015,è chiamato a raccogliere i frutti ...

Bennid22 : RT @n_bianconere: #Juventus Sarri, Klopp e Pochettino ecco le ultime sulla panchina bianconera. Chi resterà in rosa? Chi saranno i nuovi ac… - n_bianconere : #Juventus Sarri, Klopp e Pochettino ecco le ultime sulla panchina bianconera. Chi resterà in rosa? Chi saranno i nu… - Sandro47291740 : @MomblanOfficial Da Napoli pochi minuti fa danno al 100% Sarri NON sulla panchina della Juve da una fonte moooolto… -