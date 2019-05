Kiss Kiss Napoli | “Ancelotti ha chiesto lui per la fascia destra”

forzazzurri

(Di lunedì 27 maggio 2019) La redazione di Radioha rivelato la richiesta di Ancelotti per ladestra : Carlo Ancelotti haKieran Trippier alla società, che sta cercando di accontentarlo, ma dovrà aspettare la finale di Champions League. L’alternativa dai costi molto minori, più facile da raggiungere, è Giovanni Di Lorenzo dell’Empoli, che praticamente ilha già in mano. Il terzino italiano al momento è la seconda scelta per ladestra. Leggi anche : VIDEO – Improta, nuovo attacco:ha illuso la piazza, qui per soldi! Voleva vincere…”, Cesarano lo blocca: “Allora la Juve Stabbia deve andare in A…” Sarri prossimo tecnico Juve! Sky conferma: “L’assalto dopo la finale di Europa League” Presunta lite ADL-Ancelotti, De Maggio: ” Ho chiamato la figlia Katia: ecco cosa mi ha risposto…” Dazn – Paratici: “Per il nuovo allenatore aspettiamo per ...

