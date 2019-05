Juve | Dybala sarebbe nel mirino di United e Bayern Monaco

Mercato Juventus - non solo Dybala : ci sarà un altro addio! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato. La Juventus starebbe valutando attentamente il da farsi in vista dell’imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe ragionando in maniera dettagliata sulle possibili cessioni, un modo per far cassa e finanziare il prossimo Mercato bianconero. Quasi certo l’addio […] More

Juventus - cessione Dybala ipotesi reale e concreta : i nuovi dettagli : Juventus cessione Dybala- Una stagione decisamente difficile e complicata. Paulo Dybala potrebbe dire addio ai bianconeri a fine stagione nonostante l’addio di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante resta un chiaro obiettivo dell’Atletico Madrid, club che lo avrebbe individuato come chiaro sostituto di Griezmann. Lo stesso Dybala, però, dal canto suo, ha […] More

Juventus - a tutto Paratici sul mercato : Guardiola - Dybala ed i colpi “clamorosi” : Fabio Paratici è pronto a vivere un’altra estate dalle mille emozioni in casa Juventus, prima dei colpi di mercato servirà sistemare la questione panchina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la chiusura del campionato della Juventus in quel di Genova. Una sconfitta indolore per i bianconeri contro la Sampdoria, adesso si potrà pensare alle prossime mosse per migliorare la rosa e sopratutto per cambiare guida tecnica ...

Sampdoria-Juventus 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : bene Caprari e Defrel - delude Dybala [FOTO] : 1/15 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Juventus post Allegri - Paratici : “Mai voluto Guardiola. Aspettiamo la fine delle competizioni - Dybala resta” : Guardiola no, Dybala sì. E per il successore di Massimiliano Allegri bisognerà ancora aspettare, almeno un’altra settimana. Parola del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che ha risposto ai microfoni di Dazn prima dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria. Parole chiare quelle del dirigente bianconero: resta da capire se siano sincere o dettate da qualche strategia di mercato. In attesa di conferme, non resta ...

Sampdoria-Juventus - le formazioni ufficiali : Quagliarella-Defrel sfidano Dybala-Kean : Sampdoria-Juventus, formazioni ufficiali – Si gioca Sampdoria-Juventus, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Match che ha poco significato in termini di classifica per entrambe le squadre. Ultima panchina bianconera per Massimiliano Allegri, potrebbe essere l’ultima anche per Giampaolo e Quagliarella sulla sponda blucerchiata. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Sampdoria-Juventus, formazioni ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus : dal 1' Dybala e Quagliarella - out Spinazzola ed Ekdal : Formazioni ufficiali Sampdoria – Juventus: le scelte di Giampaolo e Allegri Formazioni ufficiali Sampdoria – Juventus| Tutto pronto per il quarto anticipo di questa 38a giornata di Serie A, il secondo e ultimo di questa domenica. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Sampdoria e Juventus. Entrambe le squadre hanno ormai poco da dire a questo campionato e per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e tanto spettacolo. Senza troppi ...

Calciomercato Juventus - la bomba dall’Inghilterra : Dybala e Alex Sandro allo United per Pogba : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero continua la ricerca al nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è Jurgen Klopp il nome al momento in pole per la prossima stagione. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al Calciomercato, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto ...

Juventus - Sarri potrebbe bloccare tre cessioni importanti - compresa quella di Dybala : La direzione tracciata da molti media sportivi italiani porta inevitabilmente all'arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri. L'ultimo quotidiano a rilanciare quest'indiscrezione è stato Tuttosport, che ha anche stilato le probabili strategie di mercato della "Vecchia Signora" guidata dal tecnico toscano. Ovviamente bisognerà prima aspettare la finale di Europa League fra il Chelsea e l'Arsenal di Unai Emery: solo al termine di quest'importante ...

Juventus - possibile inserimento del cartellino di Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo allenatore da parte della Juventus. Per adesso i nomi dei principali indiziati sono sempre i soliti, ovvero gli "internazionali" Guardiola, Klopp e Pochettino, e gli italiani Sarri o Simone Inzaghi, con il tecnico toscano che in questa fase viene considerato in vantaggio rispetto al collega emiliano. Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico, la dirigenza bianconera ...

La Juve potrebbe cedere Dybala e Alex Sandro allo United per avere Pogba : La Juventus in questo momento è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, ma al contempo non dimentica di seguire le occasioni per rinforzare l'organico. Oggi si conclude il campionato dei bianconeri con l'ultima gara contro la Sampdoria. Il bilancio dice che la stagione è stata agrodolce: positiva per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, amara per la deludente eliminazione ai quarti di Champions League, pur potendo contare su ...

Juventus - Sarri il piano B : da Higuain a Dybala - ecco la sua Juve : Juventus – La dirigenza della Juventus sta lavorando incessantemente per provare a chiudere il prima possibile il capitolo legato alla guida tecnica del prossimo anno. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il profilo con più chance di varcare i cancelli della Continassa sarebbe quello di Sarri. Il tecnico del Chelsea, club che non lo considererebbe imprescindibile, infatti avrebbe […] More

Dybala : voglio restare alla Juventus - grato ad Allegri : Dybala: voglio restare alla Juventus, grato ad Allegri. Forse non e' stata una stagione come le altre, ma tanti obiettivi a livello di gruppo