Jean Todt a Che tempo che fa ricorda Niki Lauda | “Io in Ferrari grazie a lui | Montezemolo

Che tempo che fa - ospiti pazzeschi di domenica 26 maggio : da Baggio a Jean Todt : Una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio andrà in onda domenica 26 maggio dalle 20.35 su Rai1 in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio: Roberto