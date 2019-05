Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri | testo e significato del nuovo tormentone

correttainformazione

(Di lunedì 27 maggio 2019)di, ilsingolo firmato dache tornano a collaborare con. Il brano, in radio da venerdì 24 maggio, sembra avere tutte le caratteristiche per diventare la canzonedell’estate 2019.tornano a collaborare connelsingoloDopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno con il brano dal ritmo caraibico “Amore e Capoeira”, venerdì 24 maggio il celebre duo di produttori discografici pluripremiatiha rilasciato unsingolo intitolato “”. La canzone vanta ancora una volta la collaborazione di. Ad affiancarla stavolta è il cantautore giamaicano Omar Samuel Pasley, in arte OMI, noto per la sua hit “Cheerleader” che nel 2014, nella versione remixata dal DJ e produttore musicale tedesco Felix Jaehn, è ...

RollingStoneita : Siamo stati al release party di #Jambo, che abbiamo ascoltato in cuffia, quattro volte durante il dj set, con backs… - ilfogliettone : Jambo, il nuovo tormentone targato Takagi - Ketra e Giusy Ferreri - - Affaritaliani : Jambo, il nuovo tormentone targato Takagi - Ketra e Giusy Ferreri -