Jada Pinkett Smith e la pornografia | «Avevo un rapporto malsano con certi video»

(Di lunedì 27 maggio 2019) Mentre il marito Willè al cinema nei panni del Genio nel live action Aladdin,si confessa in televisione, senza filtri. In particolare, in una puntata del suo Red Table Talk, di fronte alla figlia Willow e alla madre Adrienne (con cui partecipa allo show), l’attrice avrebbe parlato (ancora) di sesso e. La confessione in tv: «Cercavo di colmare un vuoto» La, infatti, avrebbe confessato di aver sofferto di dipendenza dallain passato: «uncon. Che ci crediate o meno, all’epoca nonrelazioni con uomini, stavo attraversando un periodo di astinenza». Naturalmente, l’attrice fa riferimento a un periodo del suo passato, in cui guardareper adulti era un tentativo di compensare la solitudine. In modo dannoso, come ha aggiunto: ...

