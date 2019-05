Italia verso Euro 2020 | Mancini convoca 33 azzurri per Grecia e Bosnia

Giro d’Italia - Roglic : ‘Non avevo la mia bici ed è tutto un po’ diverso’ : Persa una battaglia, non la guerra. Così Primoz Roglic ha archiviato la difficile giornata di Como, la quindicesima tappa del Giro d’Italia in cui ha lasciato 40’’ ai grandi rivali per la vittoria finale Richard Carapaz e Vincenzo Nibali. Il corridore sloveno è stato costretto ad un cambio di bici poco prima della salita di Civiglio a causa di un problema meccanico. Con l’ammiraglia colpevolmente lontana, Roglic è dovuto ripartire con la bici di ...

Paolillo al CorSport : «Il calcio Italiano va verso una lenta morte per asfissia» : Il calcio italiano? «Una lenta morte per asfissia» queste le parole di Ernesto Paolillo, tra i fondatori del Flair Play finanziario insieme a Platinì, che commenta sul Corriere dello Sport il momento che sta vivendo il calcio. Non solo per l’Italia, ma per tutte le competizioni nazionali l’avvento della Superlega significherà un aumento di divario tra i club ricchi e quelli meno ricchi. Le soluzioni non ci sono ancora secondo ...

Sergio Arcuri a Storie Italiane : “Prati? Gioco perverso sfuggito di mano” : Storie Italiane, Sergio Arcuri sul caso Pamela Prati: “Gioco perverso divenuto qualcosa di più grande” E’ tornato ancora una volta nel salotto di Storie Italiane Sergio Arcuri. Ospitato di nuovo dalla padrona di casa Eleonora Daniele nella puntata di oggi, venerdì 24 maggio 2019, il fratello di Manuela ha commentato ancora il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, ribadendo quanto dichiarato dalla sorella la settimana scorsa, ...

Volley - incomincia la stagione dell’Italia : due amichevoli contro il Giappone a Cagliari - azzurri verso la Nations League : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio stagionale, sta per iniziare la lunga estate della Nazionale di Volley maschile: si incomincia con due amichevoli contro il Giappone, in programma il 23-24 maggio al PalaPirastu di Cagliari. Il CT Chicco Blengini, che al momento sta guidando l’ultimo collegiale di preparazione, avrà a disposizione quattordici uomini per questi due incontri che rappresentano dei test importanti in vista ...

VIDEO Passo Gavia innevato - si scende…sciando : discesa bianca verso Santa Canterina - tappa del Giro d’Italia a rischio. Continuano i lavori : Dal Passo Gavia si scende…sciando. La discesa che dai 2621 metri s.l.m. porta a Santa Caterina Valfurva è infatti innevata per buona parte come possiamo osservare nel VIDEO girato da Robert Antonioli e Stefano Valfurva (sono sciatori dalle grandissime abilità, Robert ha vinto anche tre medaglie d’oro ai Mondiali di sci alpinismo). Gli enti locali stanno comunque lavorando alacremente per pulire la strada sia nel tratto in salita da ...

Giro d’Italia – Roglic con i piedi per terra : “cronometro? Questa volta sarà diverso” : Le sensazioni di Roglic alla vigilia della cronometro di Riccione: lo sloveno della Jumbo-Visma con i piedi per terra Il Giro d’Italia si prepara ad affrontare la nona tappa dell’edizione 2019. I ciclisti disputeranno oggi la cronometro individuale da Riccione a San Marino prima di godersi il tanto atteso giorno di riposo. Occhi puntati su Roglic, favorito numero 1: “è una prova in cui sarò da solo. Sarò il rivale di me ...

Sea Watch è in acque Italiane - verso Lampedusa : Sea Watch è in acque italiane, verso Lampedusa Le condizioni a bordo, stando alle valutazioni di medici ed equipaggio, supererebbero le motivazioni che hanno portato al divieto d'ingresso. Scontro nell’esecutivo: Salvini ribadisce linea dura, Conte e Di Maio replicano. Papa: "Mediterraneo sta diventando un ...

Sea Watch : "Noi verso acque Italiane - chiediamo a Salvini di togliere il divieto. Ma il vice premier dice no : "Ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". E alcuni migranti - riferisce un medico a bordo - parlano di suicidio se non potranno sbarcare

Volley - i convocati dell’Italia per il collegiale di Cagliari : 14 azzurri verso le amichevoli col Giappone : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il terzo collegiale stagionale che incomincerà domenica sera a Cagliari. Quattordici azzurri saranno all’opera per preparare le prime due amichevoli che giocheranno il 23-24 maggio contro il Giappone al PalaPirastu del capoluogo sardo, sarà il preludio della Nations League che affronteremo con tanti giovani e senza diversi big. convocati ...

LIVE Federer-Sousa - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Re Roger cerca una vittoria veloce verso gli ottavi : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra Roger Federer e Joao Sousa. Comincia in uno strano giovedì il cammino dello svizzero al Foro Italico, dove debutta nella sua prima volta in terra italiana dopo tre anni dalle ultime due partite che vi ha giocato, quella vinta contro Alexander Zverev e quella persa contro Dominic Thiem. La giornata di ieri è stata totalmente ...

Meteo : goccia fredda verso il sud Italia - crollo termico - temporali e grandinate a breve : La goccia fredda che stamattina ha attraversato il centro-nord, la Corsica e la Sardegna causando un vistoso calo termico, temporali e soprattutto nevicate sino a quote basse per il periodo (vedi le...

Verso Atalanta-Lazio : poche ore al via della finale di Coppa Italia : Verso Atalanta-Lazio: poche ore al via della finale di Coppa Italia poche ore e lo stadio Olimpico di Roma si gremirà per l’attesissima finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Partita ovviamente di fondamentale importanza per entrambe le formazioni in campo e un titolo prestigioso in palio che chiunque vorrebbe accaparrarsi. “È una gara importantissima che giochiamo nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Abbiamo la ...

Meteo : "goccia fredda" tipica invernale verso l'Italia - occhio a nevicate e gragnolate : Non c'è un attimo di tregua per l'Italia dove si è sviluppata una vera e propria "lacuna barica", ovvero un'area a bassa pressione letteralmente immobilizzata che richiama verso di se aria fresca...

Giro d’Italia – Matteo Montaguti come… Fantozzi - il corridore Italiano pedala senza sella verso Frascati [VIDEO] : Il corridore dell’Androni Sidermec pescato dalle telecamere mentre pedala senza sellino, come in un film di Fantozzi del 1980 Episodio curioso nel corso della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, Matteo Montaguti infatti è stato pescato dalle telecamere a pedalare senza sellino in salita. Una scena che ha ricordato a molti quella del film “Fantozzi contro tutti” del 1980, quando Paolo Villaggio saltò sulla sua ...