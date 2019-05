Italia Svizzera – Ultimo test per le azzurre in vista di Francia 2019

lanotiziasportiva

(Di lunedì 27 maggio 2019) La sfida tra lee le svizzere sarà l’indel Mondiale di calcio femminile.Il cammino delle ragazze della Bertolini verso il Mondiale femminile di calcio “” prosegue con. La sfida si giocherà allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, il 29 Maggio alle ore 15:00.La selezionatrice Milena Bertolini avrà modo di verificare per l’ultima volta, prima di giocare le gare “che contano”, lo stato di forma delle sue atlete.Il resto conterà poco. Una vittoria darà fiducia, si questo è possibile, ma non sarà il risultato finale di cui la nostra selezionatrice si accontenterà. Una sconfitta comunque non peserà e non influirà negativamente sull’esito del nostro Mondiale. Un pareggio non sarà il significato di una partita presa sotto gamba o di una passerella prima della partenza per un ...

