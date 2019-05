Inter | paura per Wanda Nara fuori da San Siro | l' agguato dei tifosi dopo la vittoria con

Empoli - contro l’Inter senza paura. Il presidente Corsi : “Serve convinzione - su Di Lorenzo al Napoli…” : O la va o la spacca, prendere o lasciare. Ultimo giro sulla giostra per l’Empoli: a Milano, contro un Inter alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League, la gara che potrebbe valere la salvezza. I toscani, che vengono da un ottimo momento di forma (anche migliore dei nerazzurri), non hanno nulla da perdere. Nessuna paura dunque, come evidenziato dal presidente Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole in merito ai ...

Ligabue si confessa dopo l’Intervento alle corde vocali : “Ho avuto paura” : Ligabue si è confessato in una lunga intervista. Il cantante ha ricordato l’operazione del 2017 e la paura di non poter tornare più a cantare Ligabue si è confessato a Vanity Fair e ha ricordato la grande paura provata dopo l’operazione alle corde vocali alla quale si è sottoposto nel 2017. Un periodo molto difficile […] L'articolo Ligabue si confessa dopo l’intervento alle corde vocali: “Ho avuto paura” ...

Pamela Prati - l'Intervista di Parpiglia a Georgette Polizzi : "Marco Caltagirone non esiste - ho paura che mi facciano del male" (video) : Gabriele Parpiglia, stasera, è stato ospite, di Alketa Vejsiu, conduttrice della versione albanese di 'Chi ha incastrato Peter Pan?', per fare il punto della situazione sul caso Pamela Prati che, ormai, ha varcato anche i confini italici. Pamela Prati, il caso sconfina: Gabriele Parpiglia e Georgette Polizzi ospiti tv in Albania (video) prosegui la letturaPamela Prati, l'intervista di ...

Intervista – Red Canzian : «Mia Martini un giorno mi disse : “Ti lascio - perché ho paura di star male se mi innamoro troppo di te”» : La chiacchierata con Red Canzian, lo storico bassista e voce dei Pooh, parte in maniera genuina da un bicchiere di vino rosso: «Sai, sono un veneto Doc e la cultura del buon vino fa parte della mia storia» – dice sorridendo ed esibendo un evidente orgoglio campanilistico. Cantautore, polistrumentista e produttore discografico dopo lo scioglimento del gruppo musicale tra i più longevi al mondo, Red di soddisfazioni se ne è tolte tante, a ...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...

MotoGp - l’ammissione di Marquez : “nei primi cinque giri ho avuto paura. Avversari? Oggi non mi Interessava di nessuno” : Il pilota della Honda ha parlato della vittoria ottenuta a Jerez, svelando le sensazioni avvertite durante la gara Seconda vittoria stagionale per Marc Marquez, il pilota della Honda si impone a Jerez e torna sul gradino più alto del podio dopo la caduta di Austin. Un successo che vale doppio per lo spagnolo, risalito in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto nel post gara il ...

Silvio Berlusconi ammette : “Ho avuto paura - torno in campo nell’Interesse degli italiani” : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi domani sarà dimesso dall'ospedale. In un'intervista ammette: "È stato molto doloroso, ora però è passato. Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato. L'unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l'ottimismo".Continua a leggere

La vittima della violenza di Viterbo : "Ora ho paura". Le Intercettazioni : "Cancellate le immagini delle telecamere del pub" : A venti giorni da quella violenza “inaudita” messa in atto in modo “beffardo e sprezzante”, è ancora la paura a dominare la mente della donna vittima dello stupro di Viterbo. Paura che i suoi due aguzzini, militanti di Casapound, possano, una volta scarcerati, tornare a minacciarla per “farle rimangiare” quanto raccontato agli inquirenti. Ha affidato al suo legale, l’avvocato Franco Taurchini, il ...

San Siro - si scatena la paura sugli spalti tra gli Interisti : "Oscillazioni anomale" : Cresce la paura tra i tifosi milanesi dopo che in diversi hanno sentito "oscillazioni anomale" sugli spalti di San Siro durante Inter-Atalanta. Secondo il Corriere della sera, le ondulazioni hanno messo in allarme la Commissione di vigilanza del Comune, che dopo un'ispezione ha garantito l'assenza d

Gino Paoli racconta il doppio album 'Appunti di un lungo viaggio' : 'La morte non mi fa paura' " VIDEOInterVISTA : Altri spettacoli simili sono in via di preparazione. Intanto, Paoli continuerà a tenere concerti in duo con Danilo Rea e insieme al Tri, o,Kàla. Ma chi glielo fa fare, a 84 anni? "Chi non è mai ...

Corte penale Internazionale - Stati Uniti revocano visto al procuratore Bensouda. L'Aja : 'Lavoreremo sempre senza paura' : Gli Stati Uniti hanno "un sistema legale che il mondo invidia " e che, nel caso in cui il personale militare si macchi di comportamenti scorretti o illegali, provvedono da soli alle indagini e a ...